Bodó és Mikler parádéjával jutott nyolc közé a Szeged a BL-ben

A Szeged a múlt csütörtökön 26-23-ra megnyert mérkőzésen pályára lépő játékosokkal készült a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágójára, így továbbra sem volt ott a keretben a sérült Sebastian Frimmel és hetek óta kimaradó Jim Gottfridsson. A Kielce keretében egy változás volt az első összecsapáshoz képest: Marcel Latosinski helyett a sérüléséből visszatérő Alex Dujsebajev készülhetett a mérkőzésre, így a lengyelek a legerősebb összeállításban várták a visszavágót. A Szeged a két csapat legutóbbi négy mérkőzését megnyerte, a Kielce legutóbb 2022. decemberben nyert mérkőzést a párharcban.

A Szeged kézben tartotta az első félidőt

A szegediek már az elején magukhoz ragadták a kezdeményezést, gyors gólokkal gyorsan növelték összesített előnyüket. Az első mérkőzésen parádézó Mikler Roland ismét több fontos védést hozott a kapuban, ami tartást adott a csapatának. A hazaiak ugyan többször felzárkóztak, de minden kritikus pillanatban érkezett a szegedi válasz: Sostaric hetesei, Bánhidi beállós játéka és Röd átlövései rendre megakasztották a kielcei lendületet. A hajrában ugyan emberhátrányba került a Szeged, de fegyelmezetten védekezett, és nem engedte ki kezéből az irányítást. A félidő végén időn túli szabaddobásból Bodó Richárd hatalmas erővel a bal alsóba vágta a labdát, így a Szeged kétgólos előnnyel, 19-17-es vezetésnél mehetett szünetre.

Idegőrlő hajrában maradt meg a szegedi előny

A szünet után a Szeged kezdett jobban, ám a hazaiak fokozatosan átvették az irányítást, és a 36. percre már előnybe kerültek. A lengyelek többször is megléptek, a szegediek pedig ebben az időszakban több hibát vétettek, mint az első félidőben összesen. A hajrában azonban újra visszakapaszkodott a Tisza-parti együttes: Sostaric hetesei és Garciandia átlövései életben tartották a továbbjutás reményét.

A végjáték drámai fordulatokat hozott, Mikler újabb parádés védései után ismét nyílttá vált a küzdelem. Az utolsó három percben Smárason góljával ismét a Szeged állt továbbjutásra, majd egy eladott labda után Bodó Richárd kulcspillanatban szerzett találatot, egyetlen gólra csökkentve a különbséget. Mikler ismét nagy védést mutatott be, majd legvégén Nahi góljára Jelinic válaszolt, így 32-32-es döntetlennel zárult a találkozó. A vendégek négygólos hátrányt követően bő három perc alatt 4-0-s sorozatot produkáltak, ez volt az egyik kulcsa a bravúros továbbjutásuknak.

A szegedi Lazar Kukic hat, Marin Jelinic és Mario Sostaric öt-öt, Janus Dadi Smárason négy gólt lőtt, Mikler Roland tíz, Tobias Thulin két védéssel zárt. A szegediek veretlenül, sorozatban másodszor jutottak be a Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe, ahol a címvédő német Magdeburg lesz az ellenfelük.

