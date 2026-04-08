kézilabda Bajnokok LigájaOTP Bank-Pick SzegedKielce

Bodó és Mikler parádéjával jutott nyolc közé a Szeged a BL-ben

Az OTP Bank-Pick Szeged bejutott a férfikézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe, miután a hazai háromgólos siker után idegenben 32-32-es döntetlent játszott a lengyel Kielce otthonában. A Szeged a címvédő Magdeburg ellen játszik majd a nyolc között. A magyar csapat nyerőembere az első mérkőzésen is parádézó Mikler Roland, és a kulcspillanatokban gólt szerző Bodó Richárd voltak.

Kibédi Péter
2026. 04. 08. 21:03
Bodó Richárd az első és a második félidő végén is kulcspillanatban szerzett hatalmas gólt
Bodó Richárd az első és a második félidő végén is kulcspillanatban szerzett hatalmas gólt Forrás: MTI
A Szeged a múlt csütörtökön 26-23-ra megnyert mérkőzésen pályára lépő játékosokkal készült a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágójára, így továbbra sem volt ott a keretben a sérült Sebastian Frimmel és hetek óta kimaradó Jim Gottfridsson. A Kielce keretében egy változás volt az első összecsapáshoz képest: Marcel Latosinski helyett a sérüléséből visszatérő Alex Dujsebajev készülhetett a mérkőzésre, így a lengyelek a legerősebb összeállításban várták a visszavágót. A Szeged a két csapat legutóbbi négy mérkőzését megnyerte, a Kielce legutóbb 2022. decemberben nyert mérkőzést a párharcban.

Mikler Roland a Szeged nyerőembere volt a Kielce elleni nyolcaddöntő mindkét mérkőzésén. Fotó: MTI

A Szeged kézben tartotta az első félidőt

A szegediek már az elején magukhoz ragadták a kezdeményezést, gyors gólokkal gyorsan növelték összesített előnyüket. Az első mérkőzésen parádézó Mikler Roland ismét több fontos védést hozott a kapuban, ami tartást adott a csapatának. A hazaiak ugyan többször felzárkóztak, de minden kritikus pillanatban érkezett a szegedi válasz: Sostaric hetesei, Bánhidi beállós játéka és Röd átlövései rendre megakasztották a kielcei lendületet. A hajrában ugyan emberhátrányba került a Szeged, de fegyelmezetten védekezett, és nem engedte ki kezéből az irányítást. A félidő végén időn túli szabaddobásból Bodó Richárd hatalmas erővel a bal alsóba vágta a labdát, így a Szeged kétgólos előnnyel, 19-17-es vezetésnél mehetett szünetre. 

Idegőrlő hajrában maradt meg a szegedi előny

A szünet után a Szeged kezdett jobban, ám a hazaiak fokozatosan átvették az irányítást, és a 36. percre már előnybe kerültek. A lengyelek többször is megléptek, a szegediek pedig ebben az időszakban több hibát vétettek, mint az első félidőben összesen. A hajrában azonban újra visszakapaszkodott a Tisza-parti együttes: Sostaric hetesei és Garciandia átlövései életben tartották a továbbjutás reményét. 

A végjáték drámai fordulatokat hozott, Mikler újabb parádés védései után ismét nyílttá vált a küzdelem. Az utolsó három percben Smárason góljával ismét a Szeged állt továbbjutásra, majd egy eladott labda után Bodó Richárd kulcspillanatban szerzett találatot, egyetlen gólra csökkentve a különbséget. Mikler ismét nagy védést mutatott be, majd legvégén Nahi góljára Jelinic válaszolt, így 32-32-es döntetlennel zárult a találkozó. A vendégek négygólos hátrányt követően bő három perc alatt 4-0-s sorozatot produkáltak, ez volt az egyik kulcsa a bravúros továbbjutásuknak. 

A szegedi Lazar Kukic hat, Marin Jelinic és Mario Sostaric öt-öt, Janus Dadi Smárason négy gólt lőtt, Mikler Roland tíz, Tobias Thulin két védéssel zárt. A szegediek veretlenül, sorozatban másodszor jutottak be a Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe, ahol a címvédő német Magdeburg lesz az ellenfelük. 
 

A One Veszprém csütörtök este harcolhatja ki a nyolc közé jutást Párizsban (tv: Sport1, 20.45), a veszprémiek nyolcgólos előnyből várják a visszavágót. A francia HBC Nantes és a dán GOG párharcának visszavágóját a Szeged meccse után játsszák, míg a három magyar válogatottat foglalkoztató lengyel Wisla Plock szintén csütörtök este lép pályára a portugál Sporting CP ellen, a lengyelek négygólos hátrányból kezdik a második mérkőzést.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

