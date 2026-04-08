Mikler Roland a Kielce-meccs után sem pihent, beteg kislányát ápolta

A Pick Szeged három sérült játékosa is visszatért a Kielce elleni nyolcaddöntőre, ami minőségi javulást hozott. Bánhidi Bence támadásban és védekezésben is erőt adott, míg Magnus Röd és Janus Smárason a támadásoknál hozott stabilitást. Michael Apelgren variációs lehetőségei bővültek, és a kulcspillanatokban jól élt ezekkel a svéd szakember.
Mikler Roland parádézott a Szeged kapujában, majd a kislányához sietett
A 26-23-as szegedi sikert hozó mérkőzés után a Kielce vezetőedzője, Talant Dujshebaev a tizenhat védést bemutató Mikler Roland teljesítményét emelte ki döntő tényezőként. A visszavágón a Kielce hazai pályán mielőbb szeretné eltüntetni a különbséget, a nyílt sisakos küzdelemben kulcsszerep hárulhat a szegedi kapusokra is.
Nem szabad hátradőlni, mert hazai pályán a Kielce lesz az esélyesebb, ráadásul kézilabdában a háromgólos előny szinte nem előny. Szinte teljes a keretünk, így bizakodhatunk, nyerni megyünk Kielcébe, nem pedig megúszni egy-két gólos vereséggel
– jelentette ki Mikler Roland, aki a hétvégi, Komló elleni bajnokin pihenőt kapott a szakmai stábtól, ami azért sem jött rosszul, mert
a nyolcaddöntő első összecsapása után sem tudott pihenni, beteg kislányát ápolta éjszaka.
A Szeged sorozatban másodszor juthat el a legjobb nyolc közé a Bajnokok Ligájában. A párharc továbbjutójára talán a legnehezebb feladat vár majd a negyeddöntőben: a címvédő német Magdeburg ellen kell megküzdenie a kölni négyes döntőért.
Az első mérkőzés összefoglalója:
A Veszprém előnye biztos, a továbbjutásért még küzdenie kell
A Veszprém a nyolcaddöntő első mérkőzésén olyan teljesítményt nyújtott, amit joggal hiányoltak a szurkolók a csoportkörben. A PSG elleni siker kulcsa a magyar bajnoki címvédő védekezése volt: a franciák a kemény és precíz védőmunkára nem találtak ellenszert. A párizsiak két legjobb lövőjét, Elohim Prandit és Kamil Syprzakot kikapcsolták a játékból, ez pedig már az első félidőben eldöntötte a mérkőzést.
A továbbjutásért viszont nagyot kell küzdenie a bakonyiaknak a visszavágón. Ezt hangsúlyozta Yanis Lenne is, aki saját pályafutásából hozott példával bizonyította, hogy a 32-24-re megnyert első mérkőzés után hiba lenne kihirdetni a továbbjutót.
Sajnos nekem van már tapasztalatom abban, hogy miképp lehet nagy előnyből elbukni. Két éve a BL negyeddöntőjében a Montpellier-vel kilenc góllal nyertünk a Kiel ellen, aztán a visszavágón tízzel kikaptunk, így lemaradtunk a négyes döntőről. A Bajnokok Ligájában hajtani, küzdeni kell a végsőkig
– fogalmazott a francia szélső a klub hivatalos oldalán. A párharc továbbjutójára a Füchse Berlin vár majd a negyeddöntőben.
