Megengedhetetlen dolgokról beszélnek a szegediek a Veszprém győzelme után

Az már a hétfői rangadó előtt biztosnak tűnt, hogy a Veszprém első, és a Szeged második helyét nem veszélyezteti semmi a férfikézilabda NB I tabelláján. Az egymás elleni mérkőzés után a Tisza-partiak hátránya hét pont a százszázalékos bakonyiakkal szemben, miközben három egységgel előzik a harmadik Tatabánya együttesét, így alighanem a Veszprém kezdi pályaválasztóként majd a Szeged elleni bajnoki döntőt. Michael Apelgren együttese ugyanakkor sokáig bizakodhatott abban, hogy négy év után ismét nyerni tud a rivális otthonában, hiszen a szünetben 14-11-re vezetett. A második félidőben viszont kilenc góllal többet szereztek a hazaiak, akiknek a hajrában már a győzelem miatt sem kellett izgulniuk. A két csapat szombaton ismét találkozik, a Magyar Kupa győri négyes döntőjében a vasárnapi fináléba kerülésért csapnak össze.

A Veszprém a szurkolóinak is megköszönte, hogy a férfikézilabda NB I rangadóját megfordította a Szeged ellen. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Értékelések a Veszprém Szeged elleni győzelme után

– Köszönöm szépen a szurkolóknak, ma is nagyon sokat segítettek a csapatnak. Vesztett helyzetben nagy szükségünk volt rájuk, és elképesztő hatást gyakoroltak a fiúkra.

A második félidőben a játékunk intenzitása és a hozzáállásunk is változott, ez döntött.

Szombat, a kupa elődöntőjében más meccs lesz, tilos bárkinek is azt gondolnia, hogy ez innen folytatódik. Mindenkit arra buzdítok, hogy jöjjön Győrbe, és szurkoljon nekünk! – nyilatkozta a veszprémieket irányító Xavi Pascual, aki elárulta, csapata nem nyújtott száz százalékot, tartalékolt szombatra.

A hazaiak játékosa, a hét góljával legeredményesebb Ivan Martinovic szintén azt emelte ki, hogy a drukkereknek is köszönhető a második félidőben látott fordítás, és a hatgólos győzelmet is megérdemeltnek vélte a horvát jobbátlövő. A túloldalon épp fordítva élték meg a találkozót.

– Gratulálok a Veszprémnek, remek második félidőt produkált. Mi sajnos a meccs azon szakaszát sem védekezésben, sem támadásban nem tudtuk menedzselni.

Túl sok hibát követtünk el, ami egy ilyen erős csapat ellen megengedhetetlen.

Remélem, szombaton más lesz a mérkőzés képe. A második félidő megmutatta, a hétvégén extrára lesz szükségünk, ha döntőbe akarunk jutni – értékelt Michael Apelgren, aki szerint a Szeged a Veszprémmel ellentétben teljes erőbedobással küzdött, bár játékosa, Bodó Richárd ezzel szemben úgy vélte, a vendégek is tartalékoltak.