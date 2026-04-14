kézilabdaOTP Bank-Pick Szegedférfi kézilabda NB IMichael ApelgrenXavi PascualONE VeszprémMikler Roland

Megengedhetetlen dolgokról beszélnek a szegediek a Veszprém győzelme után

A férfikézilabda NB I 22. fordulójának hétfői mérkőzésén a címvédő és listavezető Veszprém házigazdaként 30-24-re legyőzte a Szeged együttesét. A két vezetőedző, Xavi Pascual és Michael Apelgren egyaránt tudja, hogy a szombati Magyar Kupa-elődöntő jóval fontosabb, Mikler Rolandék ugyanakkor csalódottak a második félidőben nyújtott teljesítményük miatt.

Magyar Nemzet
2026. 04. 14. 7:10
A Veszprém az idényben másodszor is nyert a Szeged ellen Fotó: MTI/Vasvári Tamás
Az már a hétfői rangadó előtt biztosnak tűnt, hogy a Veszprém első, és a Szeged második helyét nem veszélyezteti semmi a férfikézilabda NB I tabelláján. Az egymás elleni mérkőzés után a Tisza-partiak hátránya hét pont a százszázalékos bakonyiakkal szemben, miközben három egységgel előzik a harmadik Tatabánya együttesét, így alighanem a Veszprém kezdi pályaválasztóként majd a Szeged elleni bajnoki döntőt. Michael Apelgren együttese ugyanakkor sokáig bizakodhatott abban, hogy négy év után ismét nyerni tud a rivális otthonában, hiszen a szünetben 14-11-re vezetett. A második félidőben viszont kilenc góllal többet szereztek a hazaiak, akiknek a hajrában már a győzelem miatt sem kellett izgulniuk. A két csapat szombaton ismét találkozik, a Magyar Kupa győri négyes döntőjében a vasárnapi fináléba kerülésért csapnak össze.

A Veszprém a szurkolóinak is megköszönte, hogy a férfikézilabda NB I rangadóját megfordította a Szeged ellen. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Értékelések a Veszprém Szeged elleni győzelme után

– Köszönöm szépen a szurkolóknak, ma is nagyon sokat segítettek a csapatnak. Vesztett helyzetben nagy szükségünk volt rájuk, és elképesztő hatást gyakoroltak a fiúkra. 

A második félidőben a játékunk intenzitása és a hozzáállásunk is változott, ez döntött.

Szombat, a kupa elődöntőjében más meccs lesz, tilos bárkinek is azt gondolnia, hogy ez innen folytatódik. Mindenkit arra buzdítok, hogy jöjjön Győrbe, és szurkoljon nekünk! – nyilatkozta a veszprémieket irányító Xavi Pascual, aki elárulta, csapata nem nyújtott száz százalékot, tartalékolt szombatra.

A hazaiak játékosa, a hét góljával legeredményesebb Ivan Martinovic szintén azt emelte ki, hogy a drukkereknek is köszönhető a második félidőben látott fordítás, és a hatgólos győzelmet is megérdemeltnek vélte a horvát jobbátlövő. A túloldalon épp fordítva élték meg a találkozót.

– Gratulálok a Veszprémnek, remek második félidőt produkált. Mi sajnos a meccs azon szakaszát sem védekezésben, sem támadásban nem tudtuk menedzselni. 

Túl sok hibát követtünk el, ami egy ilyen erős csapat ellen megengedhetetlen.

Remélem, szombaton más lesz a mérkőzés képe. A második félidő megmutatta, a hétvégén extrára lesz szükségünk, ha döntőbe akarunk jutni – értékelt Michael Apelgren, aki szerint a Szeged a Veszprémmel ellentétben teljes erőbedobással küzdött, bár játékosa, Bodó Richárd ezzel szemben úgy vélte, a vendégek is tartalékoltak.

A szegediek hat védéssel záró kapusa, Mikler Roland viszont valamiben egyetértett edzőjével: – Gratulálok a Veszprémnek! A második félidőben az a tempó, az a minőség jött ellenfelünktől, amilyenre egy ilyen szintű csapat képes. Tanulnunk kell ebből… 

Szombaton teljesen más mérkőzés következik, ettől függetlenül még egyszer nem engedhetünk meg magunknak ilyen második félidőt.

Az első még elég jól sikerült, de sajnos a folytatásban a sok technikai hiba megbosszulta magát – mondta Mikler.

A Veszprém és a Szeged Magyar Kupa-elődöntője szombaton 14.45-kor kezdődik, a másik ágon a Tatabánya a NEKA ellen 17.30-tól lép pályára Győrben.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

