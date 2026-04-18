kosárlabdaBrazíliaLarry BirdLeBron Jamesolimpiai bajnokKareem Abdul-JabbarNBA

Elhunyt a brazilok Szent Keze, aki előtt még Michael Jordan legnagyobb ellenfele is leborult

Elhunyt Oscar Schmidt, a brazil kosárlabda egyik legnagyobb alakja, aki elképesztő dobótehetségével döntött meg több pontrekordot is pályafutása során. A dél-amerikai kosárlabdázás ikonját a „Szent Kéz” becenévvel illették és Michael Jordan egyik legnagyobb ellenfele, az NBA-legenda Larry Bird is minden idők egyik legnagyobb kosárlabdázójának tartotta. A legendás játékos öt olimpián és négy világbajnokságon szerepelt, pályafutása során a brazil válogatottal idegenben is legyőzte az Egyesült Államokat a válogatottal, és csaknem ötvenezer ponttal írta be magát a sportág történetébe.

Perje Sándor
2026. 04. 18. 9:35
Oscar Schmidt a brazilok Szent Keze, a nemzetközi kosárlabdázás egyik legnagyobb alakja volt Fotó: MARIE HIPPENMEYER Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

68 évesen elhunyt Oscar Schmidt, a brazil kosárlabda legendája. A Szent Kéz becenévvel illetett játékos a sportág egyik legeredményesebb pontszerzője volt, aki pályafutása során többek között 55 pontot dobott az olimpián és több mint 49 ezer pontot szerzett klub- és válogatott szinten.

Oscar Schmidt még időskorában is méltó volt a becenevéhez, ami a brazilok Szent Keze
Oscar Schmidt még időskorában is méltó volt a becenevéhez, ami a brazilok Szent Keze.(Fotó: Getty Images North America/Jonathan Bachman)

Elment a brazilok Szent Keze

Családja közleményben tudatta, hogy Schmidt 15 éven át küzdött agydaganattal, de méltósággal és hihetetlen lelkierővel viselte a megpróbáltatásait. Schmidt soha nem játszott az NBA-ben, de Brazíliában rendkívül szeretették, mert 19 éven át vállalta a válogatottságot, és a kosárlabda történetének egyik legeredményesebb pontszerzője lett. Emellett főszerepet játszott az Egyesült Államok elleni legendás, történelmi győzelemben az 1987-es pánamerikai játékok döntőjében.

– A brazil kosárlabda történetének legnagyobb játékosa búcsúzik, a sport abszolút szimbólumaként, egy olyan pályafutás birtokosaként, amely újradefiniálta, mi minden lehetséges a pályán. Halála egy korszak végét jelenti. De nagysága megmarad – áll a Brazil Kosárlabda-szövetség közleményében.

Történelmi győzelem az amerikaiak ellen

Oscar Schmidt 1974-ben kezdte profi pályafutását, amelynek döntő részét hazájában és Olaszországban töltötte, ahol a későbbi sztár, Kobe Bryant gyerekkori példaképe lett. 1984-ben az NBA-s New Jersey Nets a hatodik körben draftolta Schmidtet, aki edzett is velük, de végül nem fogadta el a szerződést. Akkoriban az NBA-játékosok nem szerepelhettek válogatottban. Schmidt később azt mondta, nem bánta meg a döntését, amikor beválasztották a Hírességek Csarnokába.

– Én a 144. helyen voltam a draftlistán – mondta, mire mellette álló példaképe, Larry Bird felnevetett a Hírességek Csarnokába való beiktatásakor. – Olyan szerződést ajánlottak nekem a Netshez, ami után nem tudtam volna pályára lépni a nemzeti csapatban. Azt mondtam, nagyon köszönöm, de ha itt játszom egy meccset, soha többé nem léphetek pályára a brazil válogatottban – árulta el Schmidt, majd egy dolgot kiemelt, amire nagyon büszke volt.

Három évvel később itt, az Egyesült Államokban legyőztük az amerikaiakat. Bocsánat, de ez volt a legnagyobb dolog, amit valaha kosárlabdában tettem 

– nyilatkozta a brazil kosaras. Mindenki „Oscarja” nem véletlenül az 1987-es Pánamerikai Játékok döntőjét tartja élete egyik legjobb mérkőzésének: a dél-amerikai válogatott az ő vezérletével – és nem utolsósorban 46 pontjának köszönhetően – győzte le Indianapolisban a házigazdák legjobbjait felvonultató csapatot. 

Az 1987-es indianapolisi pánamerikai játékok megnyerése volt az első alkalom, hogy egy amerikai csapat hazai pályán veszített el egy nagy nemzetközi tornát. Brazília 120–115-re nyert.

 

Oscar Schmidtet az amerikai elnök Bill Clinton és Hillary Clinton is vendégül látta a Fehér Házban
Oscar Schmidtet az amerikai elnök Bill Clinton és Hillary Clinton is vendégül látta a Fehér Házban (Fotó: AFP/Luke Frazza)

– Mindig csodáltam Oscart, és barátomnak tartottam. Kétségtelenül minden idők egyik legnagyobb játékosa volt. Életem egyik nagy megtiszteltetése volt, amikor Oscar felkért, hogy én kísérjem el a Hírességek Csarnokába való beiktatásán. Őszinte részvétem Oscar családjának – mondta el a Boston Celtics háromszoros NBA-bajnok legendája, aki a vajkezéről volt ismert, és a nyolcvanas években rengeteg csatát vívott a Michael Jordan vezette Chicago Bulls csapata ellen. Azonban nem csak Bird volt az, aki megemlékezett a brazil legendáról, aki hihetetlenül jól dobott, bár Schmidt mindig elhárította a túlzott dícséreteket.

Olimpiai és világbajnoki pontrekorder maradt

A Portland Trail Blazers edzője, Tiago Splitter, valamint az NBA-bajnok Anderson Varejao, a liga két brazil szereplője is megemlékezett Schmidtről a közösségi oldalain. A 203 centiméter magas Schmidt a nyolcvanas években, amikor sok edző inkább óvta a játékosai a távoli dobásoktól, kiváló hármasdobónak számított. Emiatt kapta a „Mão Santa” (Szent Kéz) becenevet. Schmidt azonban nem érezte úgy, hogy méltó lenne erre az elnevezésre.

Nekem nincs szent kezem. Nekem edzett kezem van

 – mondta gyakran az interjúkban. Schmidt 1977-ben, 19 évesen mutatkozott be a brazil válogatottban, összesen 326 alkalommal lépett pályára, és átlagban 23,6 pontot szerzett meccsenként. Öt olimpián és négy világbajnokságon szerepelt, amivel rekordot jelentően holtversenyben vezeti a listát. Mindkét sorozatban ő minden idők legeredményesebb pontszerzője. 

Az olimpiai történet 10 legponterősebb meccséből hetet továbbra is ő tart, és a játékok történetében az egymeccses pontrekord is az övé (55 pont Spanyolország ellen, 1988-ban), akárcsak a világbajnokságoké (52 pont Ausztrália ellen, 1990-ben).

Oscar Schmidt a legendás horvát kosaras Toni Kukoc ellen is pályára lépett nemzetközi meccsen
Oscar Schmidt a legendás horvát kosaras Toni Kukoc ellen is pályára lépett nemzetközi meccsen (Fotó: FIBA/Basketball)

– Az eredményeknél és az érmeknél is többet jelentett Oscar: az olimpiai szellem értékeit képviselte; az elkötelezettséget, a kitartást és az ellenféllel szembeni tiszteletet – írta közleményében a Brazil Olimpiai Bizottság.

A fia is meghatóan búcsúzott tőle

Schmidt 2003-ban, 45 évesen vonult vissza. Megelőzte Kareem Abdul-Jabbart a nem hivatalos örökpontlista élén, és a klubban és válogatottban együtt szerzett 49 737 pontból álló ismert összpontszámát 2024-ben LeBron James döntötte meg.

Évtizedeken át összekovácsolta az országot a pályák körül felejthetetlen dobásaival és vitathatatlan vezetői képességével. Elhivatottsága emelte hazánk nevét, és inspirációt jelentett generációknak

 – írta Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök a közösségi médiában. Schmidtet 2010-ben a FIBA Hírességek Csarnokába, 2013-ban az NBA Hírességek Csarnokába (Naismith Memorial Basketball Hall of Fame), 2017-ben pedig az Olasz Kosárlabda Hírességek Csarnokába is beválasztották.

Visszavonulása után Schmidt Brazília egyik legnépszerűbb motivációs előadója lett. Gyakran beszélt a 2011-ben diagnosztizált agydaganat elleni küzdelméről, Brazília iránti szeretetéről és a kosárlabdáról. Schmidtet felesége, Maria Cristina Victorino, akivel 1981-ben házasodott össze, valamint két gyermeke gyászolja. Egyikük, Filipe, a közösségi médiában búcsúzott édesapjától.

Most már nyugodj békében, apa. Te már az élet Hírességek Csarnokában vagy

 – írta.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kiss Károly
idezojeleksiker

Csatlakoztunk Európához

Kiss Károly avatarja

Az elmúlt tizenhat évet a magyar történelem sikeres korszakának tartom.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.