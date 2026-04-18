Elhunyt a brazilok Szent Keze, aki előtt még Michael Jordan legnagyobb ellenfele is leborult

68 évesen elhunyt Oscar Schmidt, a brazil kosárlabda legendája. A Szent Kéz becenévvel illetett játékos a sportág egyik legeredményesebb pontszerzője volt, aki pályafutása során többek között 55 pontot dobott az olimpián és több mint 49 ezer pontot szerzett klub- és válogatott szinten.

Oscar Schmidt még időskorában is méltó volt a becenevéhez, ami a brazilok Szent Keze.(Fotó: Getty Images North America/Jonathan Bachman)

Elment a brazilok Szent Keze

Családja közleményben tudatta, hogy Schmidt 15 éven át küzdött agydaganattal, de méltósággal és hihetetlen lelkierővel viselte a megpróbáltatásait. Schmidt soha nem játszott az NBA-ben, de Brazíliában rendkívül szeretették, mert 19 éven át vállalta a válogatottságot, és a kosárlabda történetének egyik legeredményesebb pontszerzője lett. Emellett főszerepet játszott az Egyesült Államok elleni legendás, történelmi győzelemben az 1987-es pánamerikai játékok döntőjében.

– A brazil kosárlabda történetének legnagyobb játékosa búcsúzik, a sport abszolút szimbólumaként, egy olyan pályafutás birtokosaként, amely újradefiniálta, mi minden lehetséges a pályán. Halála egy korszak végét jelenti. De nagysága megmarad – áll a Brazil Kosárlabda-szövetség közleményében.

Történelmi győzelem az amerikaiak ellen

Oscar Schmidt 1974-ben kezdte profi pályafutását, amelynek döntő részét hazájában és Olaszországban töltötte, ahol a későbbi sztár, Kobe Bryant gyerekkori példaképe lett. 1984-ben az NBA-s New Jersey Nets a hatodik körben draftolta Schmidtet, aki edzett is velük, de végül nem fogadta el a szerződést. Akkoriban az NBA-játékosok nem szerepelhettek válogatottban. Schmidt később azt mondta, nem bánta meg a döntését, amikor beválasztották a Hírességek Csarnokába.

– Én a 144. helyen voltam a draftlistán – mondta, mire mellette álló példaképe, Larry Bird felnevetett a Hírességek Csarnokába való beiktatásakor. – Olyan szerződést ajánlottak nekem a Netshez, ami után nem tudtam volna pályára lépni a nemzeti csapatban. Azt mondtam, nagyon köszönöm, de ha itt játszom egy meccset, soha többé nem léphetek pályára a brazil válogatottban – árulta el Schmidt, majd egy dolgot kiemelt, amire nagyon büszke volt.

Három évvel később itt, az Egyesült Államokban legyőztük az amerikaiakat. Bocsánat, de ez volt a legnagyobb dolog, amit valaha kosárlabdában tettem

– nyilatkozta a brazil kosaras. Mindenki „Oscarja” nem véletlenül az 1987-es Pánamerikai Játékok döntőjét tartja élete egyik legjobb mérkőzésének: a dél-amerikai válogatott az ő vezérletével – és nem utolsósorban 46 pontjának köszönhetően – győzte le Indianapolisban a házigazdák legjobbjait felvonultató csapatot.

Az 1987-es indianapolisi pánamerikai játékok megnyerése volt az első alkalom, hogy egy amerikai csapat hazai pályán veszített el egy nagy nemzetközi tornát. Brazília 120–115-re nyert.