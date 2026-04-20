labdarúgó NB IIBVSC-ZuglóVasas

Az első esélyt csúnyán elszúrta a Vasas, még harcolnia kell a feljutásért

A labdarúgó NB II 26. fordulójának hétfői zárómérkőzésén a Vasas hazai pályán 2–0-ra kikapott a BVSC-Zuglótól. A mérkőzésre a Vasas úgy készülhetett, hogy győzelem esetén matematikailag is kiharcolja a feljutást az élvonalba. A naptári évben az angyalföldiek először szenvedtek vereséget a bajnokságban.

Kibédi Péter
2026. 04. 20. 21:53
Vasas - BVSC Zugló labdarúgó mérkőzés NB2 Merkantil Bank Liga
Fotó: Balogh Dávid
A labdarúgó NB II 26. fordulója előtt a Vasas feljutására még a bátortalan fogadók is komolyabb összeget tehettek komolyabb kockázat nélkül. Akár az is összejöhetett volna, hogy a forduló, hétfői zárómeccsére biztos NB I-es résztvevőként lépnek pályára a BVSC-Zugló ellen, de a riválisok nyertek, így matematikailag még nyitott volt a bajnokság végkimenetele a kezdő sípszónál. Négy forduló alatt két pont megszerzése volt a Vasas feladata, a papírforma alapján ennek begyűjtésére Vasutas ellen remek esély mutatkozott.

A Vasas feljutása már biztosnak mondható, de a hétfői teljesítményük kevés volt, hogy matematikailag is meglegyen az élvonalbeli tagság Fotó: Balogh Dávid

A Vasas gyenge játékát a második félidőben gólokkal büntette a BVSC

 A feljutás esélye nem töltötte meg az Ilovszky Rudolf Stadion lelátóit, félház várt a szomszéd kerületek rangadójára érkező csapatokat. Ahogy az várható volt, a Vasas kezdett aktívabban, már az első percekben komoly helyzeteket dolgozott ki: Barkóczi beadása után Hős lövését még a léc fölé kellett tolnia Petroffnak, majd egy szöglet után Omingerről pattant veszélyesen kapura a labda. A hazaiak fölénye a folytatásban is megmaradt, Urblík lövése és Iyinbor fejese is veszélyt jelentett, de a BVSC kapusa állta a sarat. A félidő közepére visszaesett a tempó, kevesebb helyzet alakult ki, bár Pethő fejese még célt tévesztett. A vezetőedzőjüket, Dragan Vukmirt eltiltás miatt nélkülöző vendégek egy Vasas védelmi hibát követően kerültek közel a gólhoz, ám Uram nagy védéssel, majd Hős blokkal mentett. A félidő végére a Vasas átadta az irányítást a BVSC-nek, így az utolsó öt percben a hazai tizenhatos előtt folyt a játék, bár két lehetőség is adódott, de gól egyikből sem született.

A BVSC elodázta a Vasas feljutását, megérdemelten nyerte a szomszéd kerületek rengadóját Fotó: Balogh Dávid

A második félidő is Vasas helyzettel kezdődött, de Pethő és Hős próbálkozása is célt tévesztett, majd egy kezezésgyanús szituáció után reklamáltak büntetőt a hazaiak-hiába. 

A BVSC megbüntette a Vasas hazaiak pontatlanságát: előbb Sarkadi veszélyeztetett, majd az 52. percben Farkas Balázs 19 méterről kilőtte a jobb alsót, megszerezve a vezetést. Hiába próbálta átvanni az irányítást a Vasas, az újabb gólt is a Vasutas lőtte, a 60. percben Csernik Kornél 20 méteres lövése után már kétgólos volt a vendégek előnye. A Vasas cserékkel próbált frissíteni és mezőnyfölénybe került, de a lövések továbbra is veszélytelenek maradtak, és a vendégek kapusa, Petroff magabiztosan védett. A hajrában Németh fejesénél a kapufa mentette meg a BVSC-t, így az angyalföldiek elszúrták első esélyüket a feljutásra.

A Vasas ebben a naptári évben először szenvedett vereséget az NB II-ben, nyolc győzelem és két döntetlen volt az idei mérlegük. A feljutást legközelebb vasárnap harcolhatja ki Székesfehérváron, a Videoton ellen - igaz az osztályváltáshoz a Kecskemét veresége is elég az angyalföldieknek. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

