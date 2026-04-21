Erős Gábor nem kertel: bajnoki arannyal akar az NB I-be jutni a Vasas

Az Ilovszky Rudolf Stadionban hétfőn este 2237 néző ült a lelátókon. A vendégszektorban a nagyjából ötven BVSC-szurkoló a lefújás után nagyon boldogan ünnepelte csapatát, miután 2–0-s győzelmükkel matematikailag is biztossá vált, hogy jövőre is a másodosztályban játszik majd kedvenc csapatuk. Négy fordulóval a vége előtt ugyan a legjobb kieső helyen álló Budafok még pontszámban beérheti a zuglóiakat, de a sárga-kékek a győzelmek számában már biztosan jobban állnak majd a záráskor. Ugyanakkor a Vasas szurkolói sem voltak elkeseredettek: a vereségre egyet legyintve magukhoz hívták a csapatot és harag nélkül biztatták a játékosokat, jelezve, hogy nincs még vége a bajnokságnak.

A Vasas edzője. Erős Gábor egyértelmű célja: bajnokként váltsanak osztályt Fotó: Balogh Dávid

Kényelmes helyzetben van a Vasas, de még kell egy lépés

Nehéz lenne vitatkozni azzal az állítással, hogy idén két legendás fővárosi csapat, a Vasas és a Honvéd jut fel a másodosztályból az élvonalba. A két együttes egyszerre esett ki az NB I-ből három évvel ezelőtt, és ha nem történik váratlan fordulat, együtt is jutnak vissza. Bár matematikailag még egyikük sem biztosította be a feljutást, négy fordulóval a vége előtt mindkét csapatnak egy győzelem hiányzik ehhez. Hétfőn este a Vasas előtt adott volt a lehetőség, hogy ezt teljesítse, de hibázott.

Jó ideje komolyabb előnyünk van, bár a Kecskemét egymás után nyeri a meccseit, de az előnyünk megmaradt. Nem éreztem azt, hogy elkényelmesedett volna a csapat. Pontosan tudtuk, milyen lehetőségeink voltak a BVSC ellen, de ezt a meccset sajnos nem sikerült nyernünk. Nem gondolom, hogy ez a kényelmes helyzetünknek tudható be, és nem is jellemző rám, hogy ezt megengedjem. Tudtuk, hogy nehéz meccs vár ránk, a BVSC a kapott gólok tekintetében negyedik a bajnokságban, így nagy küzdelemre számítottunk. Most nem sikerült az adódó helyzetekből gólt szereznünk, talán az egyéni különbségek sem jöttek ki. Csináljuk tovább a dolgunkat, hétvégén úgy megyünk Fehérvárra, hogy elérjük a célunkat

– értékelt lapunknak a lefújás után Erős Gábor, a Vasas vezetőedzője.

A feljutás mellett az aranyérem a cél

A Vasas hétfői vereségével a Honvéd egy pont lemaradással áll az NB II-es tabella második helyén. Ha addig nem borul a papírforma – ahogy hétfőn –, akkor a két csapat a bajnokság 29. fordulójában, május 10-én, az NB II-es bajnoki címről döntő mérkőzést játszik a Bozsik Arénában. Bár az idei kiírásban a bajnok és az ezüstérmes is feljut az élvonalba, Erős Gábor aranyéremmel szeretne osztályt váltani a Vasassal.

Sportemberek vagyunk. Akik nem azért játszanak, hogy a legjobbak legyenek, azoknak nem hiszem, hogy ebben a sportágban helyük lenne. Egyértelmű, hogy úgy szeretnénk feljutni, hogy megszerezzük a bajnoki címet

– fogalmazott a tréner, aki az előző idényben a Kazincbarcikával ezüstérmesként jutott fel az élvonalba.