A Szeged példáját követte a Veszprém a Bajnokok Ligájában

A férfikézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntős mezőnye Párizsban vált teljessé. A One Veszprém nyolcgólos előnnyel utazhatott a Paris Saint-Germain otthonába, ahol ennek ellenére kőkemény csatára volt kilátás. A magyar bajnok ismét jól kezdett, a félidőben azonban mégis hátrányban találta magát. A második játékrész nagyon hullámzó volt, végül nem bírtak egymással a felek, a döntetlen pedig tökéletesen megfelelt a Veszprémnek.

Tóth Norbert
2026. 04. 09. 22:28
Nyolc között a Bajnokok Ligájában a Veszprém. Fotó: MTI/Vasvári Tamás
Egy héttel ezelőtt a mostani Bajnokok Ligája-idény legjobb teljesítményét produkálta a One Veszprém. A magyar bajnok álomszerűen kezdte a nyolcaddöntő veszprémi meccsét, és a félidőben 15-9-re vezetett. A bakonyi alakulat a második játékrészben is kiválóan, és ami még fontosabb, eredményesen játszott, végül nyolcgólos előnyre tett szert (32-24). A francia bajnok ellen a Veszprém franciái voltak a főszereplők: Hugo Descat tíz, Yanis Lenne hat, Nedim Remili négy góllal járult hozzá a sikerhez. Xavi Pascual nem csoda, hogy büszke volt játékosaira egy ilyen teljesítmény után. Innen jöhetett a folytatás, a Veszprém pedig annak tudatában léphetett pályára a párizsi visszavágón, hogyha már csak megközelíti az odavágón nyújtott teljesítményét, akkor nagy gondban nem lehet. Viszont Descat játékára nem számíthatott a magyar bajnok a francia fővárosban: a klub közlése szerint a balszélső egészségügyi okokból került ki a meccskeretből.

Magabiztos előnnyel utazhatott Párizsba a Veszprém. Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Két gólt faragott le hátrányából a PSG

Mindkét kapus, Lovkvist és Corrales is egy-egy védéssel kezdett, végül a 3. percben Hesham góljával a Veszprém szerezte meg a vezetést. A magyar bajnok ezúttal is remekül kezdett, csakúgy mint az odavágón, összesítésben már 12 gól volt az előny, komoly gondban találta magát a PSG (2-6). Mivel Marguc hetest rontott, háromgólos vezetéssel zártak az első tíz percet a bakonyiak.

A következő percekben egyre zárkózott a Paris Saint-Germain, sőt az egyenlítésért is támadhatott a házigazda, azonban az már nem jött össze. Kissé hullámzó volt a mérkőzést, mire a félidő feléhez értünk, ismét három góllal ment a Veszprém (6-9). A párizsi támadójáték ezúttal is küzdött problémákkal: Steins a labdáival nem tudta megbontani a veszprémi védelmet, Sypzak pedig csak hetesből tudott eddig betalálni.

Érdekes volt látni, hogy az első tizenkét veszprémi gól tíz játékos között oszlott meg.

Hiába építette vissza korábbi négygólos előnyét a Veszprém, a PSG sorozatban négy gólt dobott, és egyenlített (12-12). Xavi Pascual rendkívül dühös lett a partvonal mellett, időt is kért. A 25. percben átvette a vezetést a PSG, erre korábban nem volt példa a párharc az addigi 85 perce során.

A párizsiak még jobban megnyomták a félidő hajráját, és három gólt lefaragtak a nyolcgólos hátrányukból (19-16). Marguc időntúli hetesével alakult ki 20-18-as félidei eredmény. Az első játékrész második fele nem alakult jól magyar szempontból: a húsz gólból tizenkettőt az utolsó tizenegy percben szerezték a franciák.

A nyolc között a BL-ben a Veszprém

Két párizsi góllal indult a második játékrész, négyre nőtt a különbség, a veszprémi előny fele elolvadt (22-18). Továbbra is hullámzó volt a mérkőzés, a csapatok felváltva produkáltak egy-egy jobb periódust: háromgólos sorozatával felzárkózott a magyar bajnok. A 39. percben kihasználta emberelőnyét, és egyenlített a Veszprém, majd az előnyt is megszerezte (24-25). A PSG ekkor már nyolc perce nem dobott akciógólt, 6-1-es időszakot produkált Xavi Pascual gárdája.

27-26-os PSG-előnnyel vágtak neki a felek a párharc utolsó negyedórájának. Aggodalomra nem volt ok a veszprémi oldalon.

A 48. percben Hesham góljával újfent átvette a vezetést a Veszprém, már a teljes lemondás látszódott a párizsi arcokon. Syprzak keze továbbra sem remegett meg a heteseknél, így a Paris Saint-Germain fordítani tudott az utolsó tíz percbe lépve (32-31). A hajrában futott az eredmény után a Veszprém.

Az 58. percben hetesből egyenlített, viszont emberhátrányban volt kénytelen befejezni a mérkőzést a magyar bajnok. Tizennégy másodperccel a vége előtt labdát szereztek a bakonyiak, és ismét egalizáltak, 35-35 lett a vége. A Veszprém a Szeged példáját követve a hazai győzelem után idegenbeli döntetlennel vívta ki a helyét a nyolc között.

Férfikézilabda Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, 2. mérkőzés, Párizs, Stade Pierre de Coubertin. Vezette: Szekulics, Jovandics (szerbek)
Paris Saint-Germain–One Veszprém HC 35-35 (20-18)
Lövések/gólok: 35/53, illetve 35/54
Gólok hétméteresből: 8/8, illetve 3/4
Kiállítások: 4, illetve 2 perc

Teljessé vált a BL-negyeddöntős mezőny

A tét egyre fokozódik: a nyolc között már a kölni négyes döntőbe jutásért küzdenek a csapatok. Továbbra is versenyben a két magyar együttes, a Veszprém és a Szeged is. Előbbi a PSG, utóbbi a Kielce ellen harcolta ki a továbbjutást.

 

A negyeddöntős párharcok első mérkőzéseit április 29-én és 30-án, a visszavágókat pedig egy héttel később, május 6-án és 7-én rendezik. A pontos időpontokat később teszi közzé az EHF.

Férfikézilabda Bajnokok Ligája, negyeddöntők:

  • One Veszprém HCFüchse Berlin
  • HBC NantesBarca
  • SportingAalborg Handbold
  • OTP Bank-Pick SzegedSC Magdeburg

 

