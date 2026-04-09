A Szeged példáját követte a Veszprém a Bajnokok Ligájában

Egy héttel ezelőtt a mostani Bajnokok Ligája-idény legjobb teljesítményét produkálta a One Veszprém. A magyar bajnok álomszerűen kezdte a nyolcaddöntő veszprémi meccsét, és a félidőben 15-9-re vezetett. A bakonyi alakulat a második játékrészben is kiválóan, és ami még fontosabb, eredményesen játszott, végül nyolcgólos előnyre tett szert (32-24). A francia bajnok ellen a Veszprém franciái voltak a főszereplők: Hugo Descat tíz, Yanis Lenne hat, Nedim Remili négy góllal járult hozzá a sikerhez. Xavi Pascual nem csoda, hogy büszke volt játékosaira egy ilyen teljesítmény után. Innen jöhetett a folytatás, a Veszprém pedig annak tudatában léphetett pályára a párizsi visszavágón, hogyha már csak megközelíti az odavágón nyújtott teljesítményét, akkor nagy gondban nem lehet. Viszont Descat játékára nem számíthatott a magyar bajnok a francia fővárosban: a klub közlése szerint a balszélső egészségügyi okokból került ki a meccskeretből.

Magabiztos előnnyel utazhatott Párizsba a Veszprém. Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Két gólt faragott le hátrányából a PSG

Mindkét kapus, Lovkvist és Corrales is egy-egy védéssel kezdett, végül a 3. percben Hesham góljával a Veszprém szerezte meg a vezetést. A magyar bajnok ezúttal is remekül kezdett, csakúgy mint az odavágón, összesítésben már 12 gól volt az előny, komoly gondban találta magát a PSG (2-6). Mivel Marguc hetest rontott, háromgólos vezetéssel zártak az első tíz percet a bakonyiak.

A következő percekben egyre zárkózott a Paris Saint-Germain, sőt az egyenlítésért is támadhatott a házigazda, azonban az már nem jött össze. Kissé hullámzó volt a mérkőzést, mire a félidő feléhez értünk, ismét három góllal ment a Veszprém (6-9). A párizsi támadójáték ezúttal is küzdött problémákkal: Steins a labdáival nem tudta megbontani a veszprémi védelmet, Sypzak pedig csak hetesből tudott eddig betalálni.

Érdekes volt látni, hogy az első tizenkét veszprémi gól tíz játékos között oszlott meg.

Hiába építette vissza korábbi négygólos előnyét a Veszprém, a PSG sorozatban négy gólt dobott, és egyenlített (12-12). Xavi Pascual rendkívül dühös lett a partvonal mellett, időt is kért. A 25. percben átvette a vezetést a PSG, erre korábban nem volt példa a párharc az addigi 85 perce során.

A párizsiak még jobban megnyomták a félidő hajráját, és három gólt lefaragtak a nyolcgólos hátrányukból (19-16). Marguc időntúli hetesével alakult ki 20-18-as félidei eredmény. Az első játékrész második fele nem alakult jól magyar szempontból: a húsz gólból tizenkettőt az utolsó tizenegy percben szerezték a franciák.

A nyolc között a BL-ben a Veszprém

Két párizsi góllal indult a második játékrész, négyre nőtt a különbség, a veszprémi előny fele elolvadt (22-18). Továbbra is hullámzó volt a mérkőzés, a csapatok felváltva produkáltak egy-egy jobb periódust: háromgólos sorozatával felzárkózott a magyar bajnok. A 39. percben kihasználta emberelőnyét, és egyenlített a Veszprém, majd az előnyt is megszerezte (24-25). A PSG ekkor már nyolc perce nem dobott akciógólt, 6-1-es időszakot produkált Xavi Pascual gárdája.

27-26-os PSG-előnnyel vágtak neki a felek a párharc utolsó negyedórájának. Aggodalomra nem volt ok a veszprémi oldalon.

A 48. percben Hesham góljával újfent átvette a vezetést a Veszprém, már a teljes lemondás látszódott a párizsi arcokon. Syprzak keze továbbra sem remegett meg a heteseknél, így a Paris Saint-Germain fordítani tudott az utolsó tíz percbe lépve (32-31). A hajrában futott az eredmény után a Veszprém.