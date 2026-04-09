Egyszerre három magyar búcsúzott a kézilabda BL-ben

Az első mérkőzésen a tíz gólt szerző Francisco Costa vezette Sporting hazai pályán már tíz góllal is vezetett, azonban a végére sikerült lőtávolba hoznia magát az idénye legrosszabb meccsét játszó Plocknak. A portugálok 33-29-es sikere után nem volt lefutott a továbbjutás, ugyanakkor a lengyel bajnoki címvédőnek nagyot kellett javulnia.

A Plock játékosai sokszor csak szemmel követték a portugál lövőket, rengeteg hibával játszott a lengyel bajnoki címvédő Fotó: EHF

A Plock nem tudta magához ragadni az irányítást

A mindhárom magyar válogatott játékosát (Fazekas Gergő, Ilics Zoran, Szita Zoltán) nevező Plock hátránya tovább nőtt a visszavágón, sem támadásban, sem védekezésben nem találták a ritmust a hazaiak, így a Sporting tíz perc alatt megduplázta az előnyét. A heteseket is hibázó lengyelek a félidő felénél kezdtek magukra találni, az egykori veszprémi Szergej Koszorotov elkezdte dobálni a gólokat, és a védekezésük is összeállt. A 20. percben 10-6-ra vezettek a vendégek, de az első félidőre ellőtték a puskaporukat. Fazekas Gergő remekül mozgatta a társakat, és egy 7-0-s rohammal a Plock átvette a vezetést, hátránya felét ledolgozta – 13-11-nél mentek szünetre a csapatok.

A lengyel bajnoki címvédő nem tudta átmenteni ezt a lendületet a második félidőre, továbbra is rengeteg technikai hibával játszott, így a 40. percben a Sporting egyenlített. Bár a folytatásban egy-egy periódusban volt esély arra, hogy megfordítsa a párharcot a Plock, a portugálok minden esetben vissza tudtak jönni. Az irányítást egy pillanatig sem tudták átvenni a hazaiak, így ugyan a mérkőzést 28-27-re megnyerték, a továbbjutást nem sikerült kiharcolniuk. A Plock magyar légiósai közül Fazekas Gergő hat kísérletből négy góllal zárt, Ilics Zorán hat lövésből három gólt szerzett, a sérüléséből visszatérő Szita Zoltán nem lépett pályára.