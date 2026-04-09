kézilabda Bajnokok LigájaSporting CPWisla Plock

Egyszerre három magyar búcsúzott a kézilabda BL-ben

A lengyel Wisla Plock hazai pályán 28-27-re nyert a portugál Sporting CP ellen a férfikézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjében, de az első mérkőzésen szerzett négygólos előnnyel a portugálok jutottak a negyeddöntőbe. A három magyar válogatott játékost (Fazekas Gergő, Ilics Zoran, Szita Zoltán) foglalkoztató Plock rengeteget hibázott a mérkőzésen.

Kibédi Péter
2026. 04. 09. 21:01
Fazekas Gergő négy gólt dobott, ez sem volt elég a Plock fordításához a férfi kézilabda BL-ben a Sporting ellen
Fazekas Gergő négy gólt dobott, ez sem volt elég a Plock fordításához a férfikézilabda BL-ben a Sporting ellen
Az első mérkőzésen a tíz gólt szerző Francisco Costa vezette Sporting hazai pályán már tíz góllal is vezetett, azonban a végére sikerült lőtávolba hoznia magát az idénye legrosszabb meccsét játszó Plocknak. A portugálok 33-29-es sikere után nem volt lefutott a továbbjutás, ugyanakkor a lengyel bajnoki címvédőnek nagyot kellett javulnia.

A Plock játékosai sokszor csak szemmel követték a portugál lövőket, rengeteg hibával játszott a lengyel bajnoki címvédő Fotó: EHF

A Plock nem tudta magához ragadni az irányítást

A mindhárom magyar válogatott játékosát (Fazekas Gergő, Ilics Zoran, Szita Zoltán) nevező Plock hátránya tovább nőtt a visszavágón, sem támadásban, sem védekezésben nem találták a ritmust a hazaiak, így a Sporting tíz perc alatt megduplázta az előnyét. A heteseket is hibázó lengyelek a félidő felénél kezdtek magukra találni, az egykori veszprémi Szergej Koszorotov elkezdte dobálni a gólokat, és a védekezésük is összeállt. A 20. percben 10-6-ra vezettek a vendégek, de az első félidőre ellőtték a puskaporukat. Fazekas Gergő remekül mozgatta a társakat, és egy 7-0-s rohammal a Plock átvette a vezetést, hátránya felét ledolgozta – 13-11-nél mentek szünetre a csapatok.

A lengyel bajnoki címvédő nem tudta átmenteni ezt a lendületet a második félidőre, továbbra is rengeteg technikai hibával játszott, így a 40. percben a Sporting egyenlített. Bár a folytatásban egy-egy periódusban volt esély arra, hogy megfordítsa a párharcot a Plock, a portugálok minden esetben vissza tudtak jönni. Az irányítást egy pillanatig sem tudták átvenni a hazaiak, így ugyan a mérkőzést 28-27-re megnyerték, a továbbjutást nem sikerült kiharcolniuk. A Plock magyar légiósai közül Fazekas Gergő hat kísérletből négy góllal zárt, Ilics Zorán hat lövésből három gólt szerzett, a sérüléséből visszatérő Szita Zoltán nem lépett pályára.

A csoportkörben remeklő és harmadik helyen záró Plock sorozatban harmadszor esett ki a Bajnokok Ligája rájátszásának első körében, a Sporting viszont sorozatban másodszor jutott a negyeddöntőbe, ahol a dán Aalborg lesz az ellenfele.

Már csak a Veszprém továbbjutására várunk

A Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében szerdán az OTP Bank–Pick Szeged 33-33-as döntetlennel zárt Kielcében, és az első mérkőzésen szerzett háromgólos előnyét megőrizve búcsúztatta a másik lengyel csapatot. A francia Nantes az idegenbeli egygólos előnyét hazai pályán még tizenkettővel növelte, 40-28-ra nyert a dán GOG ellen. A nyolcaddöntőket a Veszprém zárja a PSG ellen, a magyar bajnoki címvédő nyolcgólos előnnyel érkezett Párizsba.

 

Bayer Zsolt
idezojelekPuzsér Róbert

Drogos sz…rjankó ez mind

Bayer Zsolt avatarja

A Puzsér is, naná.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
