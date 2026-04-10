Vincze Ottó az FTC–ETO versenyfutásról: Csak ma könnyebb a Fradi dolga

Vincze Ottó alapvetően Ferencváros-játékosként él az emlékeinkben, ő maga is fradistaként azonosítja magát. Idehaza azonban Zalaegerszegen és Győrben is futballozott, az ETO-ban három idényt húzott le. Noha bokasérülés hátráltatta, 58 meccsen így is 17 gólt szerzett győri színekben. Később az akadémia vezetőjeként tért vissza Győrbe, a klub nemzetközi kapcsolatait tartotta kézben, amiről részletesen beszélt lapunknak a vele készített korábbi interjúban. E helyütt érjük be azzal, akkoriban fiatalon olyan sztárok fordultak meg Győrben, mint például Joao Felix, Minguesa, Cucurella, Riqui Puig vagy éppen Dani Olmo. A Barcelonát is megjárt egykori középpályás nem csak ezért kötődik Győrhöz. Az ETO korábbi világklasszis kézilabdázója, Görbicz Anita a felesége, a családi fészek is Győr vonzáskörzetében, a Szigetközben található, ahol a gyerekeikkel közösen a falusi élet örömeiből is kiveszik a részüket.

Vincze Ottó nem csak az FTC-hez, az ETO-hoz is ezer szállal kötődik Fotó: Tumbász Hédi / TUM

Fejlődött a Győr, a Fradi különös idényt fut

Győr vagy Fradi? Ha a szívére hallgat, Vincze Ottónak nem olyan nehéz a válasz, ha viszont az eszére, akkor meg kell fontolnia, mit is mondjon.

– Már tavaly is lehetett látni, hogy a Győr stabil fejlődési pályára állt, ebben az idényben még feljebb lépett. Magyar szinten jó külföldi játékosok szerepelnek a csapatban, de erős a magyar mag is, elég Vitális Milánra és Csinger Márkra gondolni. Nem csak eredményes, tetszetős is az ETO játéka – méltatta az ETO-t Vincze Ottó, majd persze a Ferencváros is szóba került.

– A Fradi szezonja egyszerre hasonló az előző évekéhez és különbözik azoktól. Az ősszel és télen ismét komoly feladatot jelentett a kettős terhelés, tavasszal már könnyebb a csapat helyzete.

Jelentős változás ugyanakkor, hogy a fiatal- és a magyarszabály miatt gyakran két különböző csapatot láthattunk Fradi-mezben. A Fradi a bajnokság esélyese, de a Győr komoly kihívó

– jellemezte az FTC-t a 11-szeres válogatott középpályás.

A Puskás Akadémia borsot törhet az ETO orra alá

Az előttünk álló fordulóban viszont Vincze Ottó szerint az ETO-ra sokkal nehezebb feladat vár.