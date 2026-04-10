Vincze OttóETO FC GyőrFTC

Vincze Ottó az FTC–ETO versenyfutásról: Csak ma könnyebb a Fradi dolga

Rendhagyóan kezdődik a labdarúgó NB I 29. fordulója. Pénteken két mérkőzést is rendeznek, ráadásul mindkét éllovas pályára lép: előbb a Győr a Puskás Akadémia vendége lesz, majd a Ferencváros a Diósgyőrt fogadja. Vincze Ottó szívének nemcsak a Fradi, hanem az ETO is kedves, de egyelőre csak annyit mond ki, ma a fővárosi zöld-fehéreknek lesz könnyebb, avagy a győrieknek nehezebb dolguk. A bajnoki cím szerinte is egy hét múlva, az ETO–FTC csúcsrangadón dől majd el.

Novák Miklós
2026. 04. 10. 5:02
Vincze Ottó Győr vonzásában éli az életét a családjával Fotó: Török Attila Forrás: AT
Vincze Ottó alapvetően Ferencváros-játékosként él az emlékeinkben, ő maga is fradistaként azonosítja magát. Idehaza azonban Zalaegerszegen és Győrben is futballozott, az ETO-ban három idényt húzott le. Noha bokasérülés hátráltatta, 58 meccsen így is 17 gólt szerzett győri színekben. Később az akadémia vezetőjeként tért vissza Győrbe, a klub nemzetközi kapcsolatait tartotta kézben, amiről részletesen beszélt lapunknak a vele készített korábbi interjúban. E helyütt érjük be azzal, akkoriban fiatalon olyan sztárok fordultak meg Győrben, mint például Joao Felix, Minguesa, Cucurella, Riqui Puig vagy éppen Dani Olmo. A Barcelonát is megjárt egykori középpályás nem csak ezért kötődik Győrhöz. Az ETO korábbi világklasszis kézilabdázója, Görbicz Anita a felesége, a családi fészek is Győr vonzáskörzetében, a Szigetközben található, ahol a gyerekeikkel közösen a falusi élet örömeiből is kiveszik a részüket.

Vincze Ottó nem csak az FTC-hez, az ETO-hoz is ezer szállal kötődik
Vincze Ottó nem csak az FTC-hez, az ETO-hoz is ezer szállal kötődik Fotó: Tumbász Hédi / TUM

Fejlődött a Győr, a Fradi különös idényt fut

Győr vagy Fradi? Ha a szívére hallgat, Vincze Ottónak nem olyan nehéz a válasz, ha viszont az eszére, akkor meg kell fontolnia, mit is mondjon.

– Már tavaly is lehetett látni, hogy a Győr stabil fejlődési pályára állt, ebben az idényben még feljebb lépett. Magyar szinten jó külföldi játékosok szerepelnek a csapatban, de erős a magyar mag is, elég Vitális Milánra és Csinger Márkra gondolni. Nem csak eredményes, tetszetős is az ETO játéka – méltatta az ETO-t Vincze Ottó, majd persze a Ferencváros is szóba került.

– A Fradi szezonja egyszerre hasonló az előző évekéhez és különbözik azoktól. Az ősszel és télen ismét komoly feladatot jelentett a kettős terhelés, tavasszal már könnyebb a csapat helyzete.

Jelentős változás ugyanakkor, hogy a fiatal- és a magyarszabály miatt gyakran két különböző csapatot láthattunk Fradi-mezben. A Fradi a bajnokság esélyese, de a Győr komoly kihívó

– jellemezte az FTC-t a 11-szeres válogatott középpályás.

A Puskás Akadémia borsot törhet az ETO orra alá

Az előttünk álló fordulóban viszont Vincze Ottó szerint az ETO-ra sokkal nehezebb feladat vár. 

– A Puskás Akadémia gyengébben szerepel, mint az előző években, de kis szerencsével akár még a dobogóra is odaérhet. A Győr elleni meccsen dől el, hogy erre lehet-e még esélye, éppen ezért a Puskás komolyan veszi majd a mérkőzést. Nem vitatom, hogy így tesz majd a DVTK is a Fradi vendégeként, de nem gondolnám, hogy a Diósgyőr éppen a Ferencváros vendégeként szakítaná meg a kudarcsorozatát. A Fradinak most tehát lényegesen könnyebb dolga lesz – fejtegette Vincze Ottó.

Bárány Donátra műtét vár

Bokaszalag-szakadás miatt műtét és hosszabb kihagyás vár Bárány Donátra, a Debrecen válogatott labdarúgójára. A csatár a Görögország elleni barátságos mérkőzésen kapott rúgást a lábára, ezért le kellett cserélni. Az orvosi vizsgálatok külső bokaszalag-szakadást állapítottak meg, Bárányt a jövő héten műtik meg.

Vincze Ottó: Az ETO–FTC mérkőzésen dől el a bajnoki cím

Majd ő is kimondta azt, amit mindenki a legfontosabb kérdésnek tart:

A bajnoki cím a következő fordulóban, az ETO–FTC mérkőzésen dől el. Amelyik csapat megnyeri azt a meccset, az lesz a bajnok.

Ennél messzebbre talán nincs is értelme tekinteni, legfeljebb annyit jegyezhetünk meg, debreceni győzelmével a Fradi eltüntette azt a különbséget, miszerint az ETO sorsolása kedvezőbb a hajrában, azonban továbbra is az ETO mellett szól, hogy hazai pályán fogadhatja majd legfőbb riválisát.

NB I, 29. forduló

péntek:

  • Puskás Akadémia FC–ETO FC 17.45
  • Ferencvárosi TC–Diósgyőri VTK 20.00

szombat:

  • Kazincbarcika–Újpest FC, Miskolc 15.15
  • MTK Budapest–Zalaegerszegi TE, 17.45
  • Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC 20.00

hétfő:

  • Kisvárda Master Good–Debreceni VSC 20.00

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Földi László
Az értelmiség szerepe a választás viharában

Hogy milyen jövő vár ránk a nemzetközi viharok közepette, az mindenki egyéni felelőssége.

