vízilabdaVarga Zsoltmagyar férfi vízilabda-válogatott

Sokkoló perceket éltek át a magyar válogatott tagjai

Magyarország férfi-vízilabdaválogatottja 13-9-es vereséggel kezdte a görögországi világkupa-selejtezőtorna felsőházi szakaszát Spanyolország ellen. A második negyed döntötte el a meccset: abban több gólt dobott Spanyolország, mint a többi játékrészben összesen. Szombaton a magyar válogatott Görögország ellen folytatja szereplését.

Magyar Nemzet
2026. 04. 09. 20:42
A második negyedben a spanyol csapat szinte minden lövésével bevette a magyar válogatott kapuját Fotó: MVLSZ/Kovács Anikó
Az már szerdán, Szerbia legyőzésével eldőlt, hogy a magyar férfi-vízilabdaválogatott részt vehet majd a világkupa nyári szuperdöntőjében. Varga Zsolt csapata a görögországi selejtezőtorna felsőházában a minél kedvezőbb kiemelési pozícióért játszik, sorrendben Spanyolország, Görögország és Olaszország a három ellenfél.

Varga Zsolt ezúttal nem lehetett elégedett: a magyar vízilabda-válogatott a második negyedben vesztette el a Spanyolország elleni világkupa-meccset
Varga Zsolt ezúttal nem lehetett elégedett: a magyar vízilabda-válogatott a második negyedben vesztette el a Spanyolország elleni világkupameccset Fotó: MVLSZ/Kovács Anikó

Csütörtökön a vk-címvédő spanyolok ellen ugrottak medencébe a mieink.

A második negyed okozta a magyar válogatott vesztét

A kezdés nem volt rossz, az első negyedben rendre a magyar csapat szerzett vezetést, de a spanyolok mindig egyenlíteni tudtak, 3-3 volt az állás nyolc perc után.

A második játékrészben viszont Spanyolország hét gólt dobott, s ezzel el is döntötte a mérkőzést.

A nagyszünet után 10-6 volt az állás, a folytatás már nem hozott hasonló gólzáport, de a különbség megmaradt, Spanyolország 13-9-re győzött.

Pénteken szünnap, szombaton jönnek ismét a görögök, akiket a tornán egyszer már legyőzte Varga Zsolt csapata.

Vízilabda-világkupa, selejtező

Felsőház, 1. forduló
Spanyolország–Magyarország 13-9 (3-3, 7-3, 1-1, 2-2)
Olaszország–Görögország 16-14 (6-4, 3-6, 2-2, 5-2)

A csoport állása

  1. Spanyolország 3 pont
  2. Olaszország 3
  3. Görögország 0
  4. Magyarország 0

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
