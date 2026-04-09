Sokkoló perceket éltek át a magyar válogatott tagjai

Az már szerdán, Szerbia legyőzésével eldőlt, hogy a magyar férfi-vízilabdaválogatott részt vehet majd a világkupa nyári szuperdöntőjében. Varga Zsolt csapata a görögországi selejtezőtorna felsőházában a minél kedvezőbb kiemelési pozícióért játszik, sorrendben Spanyolország, Görögország és Olaszország a három ellenfél.

Varga Zsolt ezúttal nem lehetett elégedett: a magyar vízilabda-válogatott a második negyedben vesztette el a Spanyolország elleni világkupameccset Fotó: MVLSZ/Kovács Anikó

Csütörtökön a vk-címvédő spanyolok ellen ugrottak medencébe a mieink.

A második negyed okozta a magyar válogatott vesztét

A kezdés nem volt rossz, az első negyedben rendre a magyar csapat szerzett vezetést, de a spanyolok mindig egyenlíteni tudtak, 3-3 volt az állás nyolc perc után.

A második játékrészben viszont Spanyolország hét gólt dobott, s ezzel el is döntötte a mérkőzést.

A nagyszünet után 10-6 volt az állás, a folytatás már nem hozott hasonló gólzáport, de a különbség megmaradt, Spanyolország 13-9-re győzött.