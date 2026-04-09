Yamal teljesen összetört, Flick megható szavakkal reagált rá: „Lamine szomorú…”

Lamine Yamal mindent megtett az Atlético Madrid ellen, volt, hogy három védővel a nyakán tört be a tizenhatoson belülre, majd a lövését egy negyedik blokkolta, aztán lecsapott a lepattanóra, újra lőtt, abba pedig egy ötödik madridi vetődött bele. A Barcelona fiatal támadójának sem jött össze semmi, így Hansi Flick csapata fájdalmas, 2-0-s vereséget szenvedett a BL-negyeddöntő első felvonásán.

Lamine Yamal magába zuhant, miközben az Atlético ünnepelt, Flick azonban megdicsérte. Fotó: Urbanandsport/NurPhoto

Barcelonában a magyar származású román játékvezető, Kovács István lett a bűnbak, egyrészt Cubarsi első félidő végén történt kiállítása miatt, másrészt amiért nem adott meg egy tizenegyest a katalánoknak, ami mellé piros lap is járhatott volna az Atléticónak. Mindez azonban nem vigasztalta Lamine Yamalt, aki a meccs lefújása után szemmel láthatóan magába zuhant.

Flick szerint Yamal szomorú, de meg kell őt védeni

Mint az alábbi videón is látszik, amit a spanyol sportlap, a Diario AS a Lamine Yamal teljesen összetört című írással tett közzé, a 18 éves klasszis előbb a fejét fogta, majd a földre guggolva hitetlenkedett a Barcelona veresége miatt, és többen is hiába próbálták vigasztalni.

Hansi Flick, a Barcelona edzője külön kitért Yamalra a mérkőzést követő sajtótájékoztatón, és a spanyol Mundo Deportivo cikke szerint megvédte a fiatal támadót.

Hihetetlen, és még mindig csak 18 éves. Ebben az országban a történelem egyik legjobb játékosa lesz

– jelentette ki Flick a spanyol támadóról.

A Barcelona német edzője hozzátette: – Igen, igen… Lamine ma este nagyon szomorú. Mindannyian szomorúak vagyunk, de a meccs elejétől kezdve védekezésben és támadásban is fantasztikus, hihetetlen volt. Hatalmas munkát végez, segítenünk kell őt. Meg kell védenünk az ilyen tehetségeket, mint Lamine.