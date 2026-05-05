Most tényleg Budapestre vágyik az Arsenal magyar gyökerekkel rendelkező sztárja

Gyökeres Viktor tehát most nagyon szívesen eljönne Budapestre. Nem úgy, mint egy évvel ezelőtt, amikor a magyar labdarúgó-válogatott Svédország ellen lépett pályára felkészülési mérkőzésen. Gyökeres akkor nem utazott el a magyar fővárosba, a rossznyelvek szerint azért nem, mert szerette volna, ha a magyar közönség kifütyüli őt. A BL-döntőben ettől egészen biztosan nem kellene tartania.

Az Atlético Madrid egyetlen, de hihetetlen lehetősége

Ami az Atlético Madridot illeti, az idei BL-sorozat alapszakasza nem volt éppen diadalmenet, mert csak a 14. helyen végeztek. Az egyenes kieséses szakaszban azonban eddig elképesztően játszanak. A belga Brugge, az angol Tottenham és a Barcelona ellen jutottak tovább, különösen a katalán sztárcsapat elleni továbblépés a nagy fegyvertény. Diego Simeone együttese legutóbb kilenc éve járt ebben a magasságban, vagyis a BL-elődöntőjében. Akkor a Real Madrid ellen bukott el, csakúgy, mint egy évvel az megelőzően, csak akkor éppen a BL-fináléban. Az Atlético a spanyol bajnokságban legfeljebb bronzérmes lehet, a Spanyol Kupa döntőjében tizenegyesekkel kikapott a Real Sociedad csapatától. Ha valamit nyerni akar Simeone, akkor azt csak a BL-ben teheti meg, igaz, ez lenne a legnagyobb durranás.

Simenone persze máris megkezdte a lélektani hadviselést, amelyhez a spanyol sportsajtó is lelkesen csatlakozott. A spanyol lapok máris kiemelik, hogy a keddi, londoni elődöntő bírója, a német Daniel Siebert nem annyira jó a spanyoloknak, mert amikor a német bíró a madridi csapatnak meccset vezetett, az Atlético soha nem nyert.