diego simeonearsenalatlético madridbajnokok ligája

Most tényleg Budapestre vágyik az Arsenal magyar gyökerekkel rendelkező sztárja

Kedden este 21 órakor Londonban rendezik meg az Arsenal–Atlético Madrid labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének második mérkőzését. A továbbjutó csapat – amely a lefújás pillanatától kezdve a budapesti BL-döntőre készülhet – szinte megtippelhetetlen, s ez nem csak azért van így, mert az első mérkőzésen 1-1-es döntetlen született. Az Arsenal mellett talán annyi szólhat, hogy a londoni együttes játszhat hazai pályán.

Magyar Nemzet
2026. 05. 05. 5:09
Gyökeres Viktor az Arsenal nagy ásza Fotó: NEWS IMAGES Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Gyökeres Viktor tehát most nagyon szívesen eljönne Budapestre. Nem úgy, mint egy évvel ezelőtt, amikor a magyar labdarúgó-válogatott Svédország ellen lépett pályára felkészülési mérkőzésen. Gyökeres akkor nem utazott el a magyar fővárosba, a rossznyelvek szerint azért nem, mert szerette volna, ha a magyar közönség kifütyüli őt. A BL-döntőben ettől egészen biztosan nem kellene tartania.

Az Atlético Madrid egyetlen, de hihetetlen lehetősége

Ami az Atlético Madridot illeti, az idei BL-sorozat alapszakasza nem volt éppen diadalmenet, mert csak a 14. helyen végeztek. Az egyenes kieséses szakaszban azonban eddig elképesztően játszanak. A belga Brugge, az angol Tottenham és a Barcelona ellen jutottak tovább, különösen a katalán sztárcsapat elleni továbblépés a nagy fegyvertény. Diego Simeone együttese legutóbb kilenc éve járt ebben a magasságban, vagyis a BL-elődöntőjében. Akkor a Real Madrid ellen bukott el, csakúgy, mint egy évvel az megelőzően, csak akkor éppen a BL-fináléban. Az Atlético a spanyol bajnokságban legfeljebb bronzérmes lehet, a Spanyol Kupa döntőjében tizenegyesekkel kikapott a Real Sociedad csapatától. Ha valamit nyerni akar Simeone, akkor azt csak a BL-ben teheti meg, igaz, ez lenne a legnagyobb durranás.

Simenone persze máris megkezdte a lélektani hadviselést, amelyhez a spanyol sportsajtó is lelkesen csatlakozott. A spanyol lapok máris kiemelik, hogy a keddi, londoni elődöntő bírója, a német Daniel Siebert nem annyira jó a spanyoloknak, mert amikor a német bíró a madridi csapatnak meccset vezetett, az Atlético soha nem nyert.

Simeone egy szót sem beszélt a német bíróról

A hétfő esti sajtótájékoztatón az Atlético Madrid játékosa, Antoine Griezmann a következőket mondta: 

– Nagyon várom ezt a meccset, remélem, a mi sikerünkkel végződik majd. Ugyanakkor a Bajnokok Ligája egy olyan versenysorozat, amelyet semmi mással nem lehet összehasonlítani. Ez nem a spanyol bajnokság és nem a Spanyol Kupa. A saját, egyéni érdekeimet nem helyezhetem a csapat elé. Itt nem az a fontos, hogy nekem mi sikerül az Arsenal ellen, hanem az, hogy mi jön össze a csapatnak.

Az edző, Diego Simeone a következőket mondta: 

– Minden év szeptemberében, amikor elkezdjük a Bajnokok Ligáját, azt a pillanatot látod magad előtt, amikor a következő év májusában magasba emeled a trófeát. Mindenki erről álmodik, mi is. Ehhez összesen két mérkőzést kellene megnyernünk. Kedden Londonban az Arsenal ellen tökéletes játékot kell nyújtanunk, mind a védekezésben, mind a támadásban. Ugyanazt a szintet kell hoznunk, mint az egy héttel ezelőtti első mérkőzésen a második félidőben. A játékvezetőről most ne kérdezzen senki, mert a német bíróval kapcsolatosan úgysem válaszolok semmire. Mi tudjuk, hogy mit akarunk, de a pályán ott lesz az ellenfél, a kiváló Arsenal is, szóval nem minden múlik kizárólag rajtunk.

A visszavágó kapcsán megszólalt a francia Robert Pires is, aki annak idején az Arsenal csapatának játékosa volt. Pires azt mondta, hogy „Diego Simeone együttese mára bebizonyította, hogy képes a korábbi, kizárólag védekezésre épülő stílusán felülemelkedve támadásban is dominálni, ahogyan azt korábban is megmutatták.”

Az Arsenal–Atlético Madrid labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének második mérkőzése kedden este 21 órakor kezdődik Londonban. A másik ágon szerdán este a Bayern München a PSG ellen játszik majd.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekrendszerváltás

A rendszerváltás 1990-ben megvolt

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Dupla élvezet, két napon át zúghat a „Mocskos Fidesz!” már csak úgy megszokásból is.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.