futball-vb-sztorikfrancia labdarúgó-válogatottNémeth Lajos

A flegma doktor kiejtette Brazíliát

Június 11-én a Mexikó–Dél-afrikai Köztársaság mérkőzéssel kezdődik el az idei labdarúgó-világbajnokság. Pontosan száz nappal a rajt előtt indítottuk el a Magyar Nemzet százrészes sorozatát, amely a világbajnokságok történetének száz – általunk kiválasztott – legérdekesebb történetét meséli el. A 82. részben az 1986-os mexikói világbajnokság negyeddöntőjére, a Brazília–Franciaország mérkőzésre emlékezünk vissza. Arra az összecsapásra, amelyen a dél-amerikai csapat tizenegyesekkel kapott ki az 1984-es Európa-bajnoktól.

Lantos Gábor
2026. 05. 24. 6:50
A franciák kapusa, Joel Bats kivédi dr. Socrates flegmán rúgott tizenegyesét Fotó: STRINGER Forrás: AFP
A franciákat a kapott gól nem törte le, többet támadtak, de csak egy szerencsés góllal tudtak egyenlíteni: Rocheteau beadása Brancóról a kapu elé pattant, Stopyra és Carlos nem találta el a labdát, Platini igen (1-1). 

Zico lett a tragikus hős

A brazil drukkerek nem voltak elégedettek, s ennek hangot is adtak: folyamatosan a csapat legnagyobb sztárjának nevét skandálták. Zico aztán a második félidőben pályára is lépett. Amikor belépett a játéktérre, senki nem gondolta, hogy ő lesz ennek a meccsnek a tragikus hőse. Amikor a franciák kapusa, Joel Bats lerántotta Brancót, Igna bíró tizenegyest ítélt. 

A labda mögé Zico állt, de a büntetőt a gallok kapusa kivédte. Ezzel maradt az 1-1, s ez az állás a hosszabbításban sem változott meg.

Jöhettek tehát a tizenegyesek. 

Akik látták, sosem felejtik el, ahogy dr. Socrates, a brazil együttes másik nagy sztárja csípőre tett kézzel várta a jelet, hogy elvégezhesse a tizenegyest. Majd nekifutás nélkül, egy lépésről nagyképűsködött, s persze, hogy kimaradt a büntető. De a drámának itt nem volt vége. Jött Platini, a világ akkor talán legjobb játékosa. 

Úgy durrantotta fölé a tizenegyest, ahogy azt a nagykönyvben megírták.

Az ember nem is akart hinni a szemének. Az utolsó pár első ítéletvégrehajtója, Julio Cesar hatalmas erővel, a jobb kapufát találta el, az utolsó francia játékos, Fernandez nem hibázott, a jobb alsó sarokba helyezte a labdát, így Franciaország válogatottja nyerte 4-3-ra a tizenegyespárbajt, s ez a továbbjutását is jelentette. Brazília kiesett, a statisztikusok a szemétkosárba dobták firkálmányaikat, a hatalmas dél-amerikai ország gyászba borult.

Tele Santana, a brazilok szakvezetője nagy tapsot kapott a meccset követő sajtótájékoztatón, mert megérkezésekor a hüvelykujjával azt jelezte Henri Michelnek: „Most már legyenek elsők.” Aztán kijelentette, hogy a vb talán legszínvonalasabb találkozóján a brazil együttesnek több lehetősége volt a gólszerzésre, mint ellenfelének, de játékosai nem tudtak élni a sok-sok alkalommal. Majd hozzátette: „Nincs miért szégyenkeznünk, hiszen csodálatos csapattól kaptunk ki.”

Majdnem óvtak a brazilok

Csakhogy volt itt egy kis bökkenő. Bellone tizenegyesénél a francia a bal kapufára vágta a labdát, de az a vetődő Carlos hátáról bepattant. És ennek a büntetőnek bonyolult utóélete következett. Habi Abi Chebid, a brazil szövetség alelnöke kijelentette: „Szakértőkkel tanácskozunk az esetről. 

Az ő véleményük meghallgatása után döntünk, óvjunk-e.

Nekem mindenesetre meggyőződésem, hogy amikor egy döntetlenre végződött találkozó után büntetőpárbajra kerül sor, a kapufáról kivágódó labda már halottnak számít, azaz utána már hiába pattan be a kapus testéről, a gól érvénytelen.

French player Michel Platini reacts as referee gives a yellow card during the World Cup football match between France and Brazil, on June 21, 1986 in Guadalajara. (Photo by AFP)
Michel Platini a kihagyott tizenegyes után Fotó: STAFF / AFP

Az óvás azonban elmaradt, a brazil együttes is belátta, hogy ebbe a szalmaszálba nevetséges és méltatlan dolog lenne belekapaszkodni. 

A francia kapitány, Henri Michel a sajtótájékoztatón jelen levő elődjére mutatott, és mosolyogva megjegyezte: „örülök, hogy kárpótlást nyújtottunk Michel Hidalgónak 1982-ért.” Ezzel arra célzott, hogy a legutóbbi világbajnokság elődöntőjében tizenegyesekkel szenvedett vereséget a nyugatnémetektől a francia válogatott, most viszont győztesen került ki a büntetőrúgásokból. De érdemes megemlíteni azt is, amit előzőleg mondott. 

Büszke vagyok e hallatlanul értékes sikerre, ám hadd ne foglalkozzak azokkal a jóslatokkal, amelyek szerint ennek a mérkőzésnek a továbbjutója máris világbajnoknak érezheti magát.

A francia kapitány mintha megérezte volna, hogy a brazilok legyőzése nem lesz elég a vb-cím megnyeréséhez. Az elődöntőben ugyanis összejött az 1982-es vb-n egyszer már látott párosítás: a francia csapat megint a nyugatnémetekkel nézett farkasszemet és megint kikapott. Mexikóban a dráma elmaradt, azaz a nyugatnémetek nagyon simán, 2-0-ra nyertek, s ezzel ők jutottak a döntőbe. A brazilverő franciáknak maradt a bronzérem, amelyet a belgák ellen tizenegyespárbajban szereztek meg. De ez akkor őket nem vigasztalta. 

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

