futball-vb-sztorikTörökországvb 2002Dél-Korea

A világ által gyűlölt focicsapat bekapta minden idők leggyorsabb vb-gólját

Június 11-én a Mexikó–Dél-afrikai Köztársaság mérkőzéssel kezdődik el az idei labdarúgó-világbajnokság. Pontosan száz nappal a rajt előtt indítottuk el a Magyar Nemzet százrészes sorozatát, amely a világbajnokságok történetének száz – általunk kiválasztott – legérdekesebb történetét meséli el. Az 59. részben minden idők talán legjobb bronzmeccséről, a 2002-es Dél-Korea–Törökország találkozóról esik szó.

Lantos Gábor
2026. 05. 01. 6:52
Törökország lett a harmadik a 2002-es labdarúgó-világbajnokságon Fotó: GREG WOOD Forrás: AFP
Minden idők leggyorsabb vb-gólja

Ez a 11. másodpercben született Hakan Sükür gól mind a mai napig a világbajnokságok történetének leggyorsabb találata (ha a teljes listát nézzük, akkor viszont csak a 8. helyen áll), amely megadta a meccs alaphangját. A közutálatnak örvendő Korea, az ellenük drukkoló több millió ember elégedetten dörzsölte a tenyerét. Kissé csendesedett a lelkesedés, amikor a 9. percben Liu Eul Jong egyenlített, de négy perccel később Ilhan újra a törököket juttatta vezetéshez. Sőt, Ilhan második góljával a 32. percben már 3-1 volt az állás. A fergeteges első félidőben tehát négy gól esett. 

A második játékrészben ezt már nem tudták felülmúlni a csapatok, Szong Csong Gug a 93. percben csak kozmetikázni tudott, a hosszabbítást képtelen volt kiharcolni Korea.

Azonban nem csak az öt találat és a vb-k történetének leggyorsabb gólja miatt maradt emlékezetes ez a meccs, hanem a mérkőzést övező különleges hangulat sem volt mindennapi. Hogy ezt megértsük, a történelemkönyveket kellett elővennünk. Amikor 1950-ben kitört a koreai háború (azaz Észak-Korea megtámadta Dél-Koreát), az ENSZ felhívására Törökország komoly katonai erőket küldött a déliek megsegítésére. Egy teljes dandárt (mintegy 15 ezer főt), ezek a katonák az amerikai sereggel együtt harcoltak az északiak ellen. A legemlékezetesebb epizód a Kunuri-csatában történt, amikor a török katonák kulcsszerepet játszottak az ENSZ-erők visszavonulásának fedezésében. A részvétel komoly áldozatokkal járt, mert a harcokban mintegy 700 török katona halt meg. 

A háború után különleges érzelmi kapcsolat alakult ki a két nép között. Kvázi testvérnemzetként tekintettek egymásra, s nem volt ez másképpen 2002-ben sem, amikor a két ország válogatottja egymás ellen küzdött a vb-bronzéremért.

A mérkőzés előtt a török sajtóban riadalom támadt. Egymás után jelentek meg azok a cikkek, amelyek szerint a FIFA mindenképpen a házigazdát szeretné a dobogó harmadik fokán látni. A meccs aztán nem igazolta ezeket a várakozásokat. Pontosan ezért jött jól Hakan Sükür 11. másodpercben szerzett gólja, amely minden kétséget eloszlatott. 

A spanyolok nem bírták ki, hogy ne fanyalogjanak

Ami pedig a lefújás után történt, arra nehéz volt szavakat találni. A török és a koreai drukkerek egymást ölelgetve köszöntötték a két csapatot. Törökország történetének legjobb vb-eredménye volt ez a vb-bronzérem. Akkor bizonyára kevesen gondolták, hogy a török együttes következő vb-szereplésére 24 évet kell majd várni, ez lesz az idei, a 2026-os labdarúgó-világbajnokság.

South Korean fans cheer their team on, 29 June 2002 at the Daegu World Cup Stadium in Daegu, during the third-place playoff between Korea and Turkey in the 2002 FIFA World Cup Korea/Japan. Turkey defeated South Korea 3-2 to claim third place. AFP PHOTO/EMMANUEL DUNAND (Photo by Emmanuel DUNAND / AFP)
Fergeteges hangulat uralkodott a 2002-es labdarúgó-vb bronzmeccsén  Fotó: EMMANUEL DUNAND / AFP

A lefújás után Törökországban kitört az őrület. Ankarában, Isztambulban és az ország nagyobb városaiban százezrek vonultak az utcákra. „A futballcsapat győzelmének köszönhetően elfelejtettük a hónapok óta ránk nehezedő gazdasági instabilitást” – ezt írták az újságok. Japánban kissé más volt a helyzet. 

A világbajnokságot rendező másik ország leplezetlen irigységgel nézte a koreaiak népünnepélyét és azt, ahogyan az ázsiai államban fogadták ezt a negyedik helyezést.

Ugyanakkor azok az országok, amelyek a bírói csalás áldozatai lettek (az olaszok, de főleg a spanyolok), egyáltalán nem voltak meghatódva attól, ami Koreában történt.  A spanyol Gilpas című napilap szakírói még mindig nem tértek napirendre a kiesés felett, most is arról írtak, hogy Korea ennyit tud, ha a játékvezetés korrekt és nincs csalás, mint a spanyolok elleni összecsapáson volt. 

Dél-Korea ezzel együtt is sporttörténelmet írt, mert az ország együttese sem előtte, sem azóta nem tudott elődöntőt játszani a labdarúgó-világbajnokságon.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

