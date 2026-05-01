A világ által gyűlölt focicsapat bekapta minden idők leggyorsabb vb-gólját

Minden idők leggyorsabb vb-gólja

Ez a 11. másodpercben született Hakan Sükür gól mind a mai napig a világbajnokságok történetének leggyorsabb találata (ha a teljes listát nézzük, akkor viszont csak a 8. helyen áll), amely megadta a meccs alaphangját. A közutálatnak örvendő Korea, az ellenük drukkoló több millió ember elégedetten dörzsölte a tenyerét. Kissé csendesedett a lelkesedés, amikor a 9. percben Liu Eul Jong egyenlített, de négy perccel később Ilhan újra a törököket juttatta vezetéshez. Sőt, Ilhan második góljával a 32. percben már 3-1 volt az állás. A fergeteges első félidőben tehát négy gól esett.

A második játékrészben ezt már nem tudták felülmúlni a csapatok, Szong Csong Gug a 93. percben csak kozmetikázni tudott, a hosszabbítást képtelen volt kiharcolni Korea.

Azonban nem csak az öt találat és a vb-k történetének leggyorsabb gólja miatt maradt emlékezetes ez a meccs, hanem a mérkőzést övező különleges hangulat sem volt mindennapi. Hogy ezt megértsük, a történelemkönyveket kellett elővennünk. Amikor 1950-ben kitört a koreai háború (azaz Észak-Korea megtámadta Dél-Koreát), az ENSZ felhívására Törökország komoly katonai erőket küldött a déliek megsegítésére. Egy teljes dandárt (mintegy 15 ezer főt), ezek a katonák az amerikai sereggel együtt harcoltak az északiak ellen. A legemlékezetesebb epizód a Kunuri-csatában történt, amikor a török katonák kulcsszerepet játszottak az ENSZ-erők visszavonulásának fedezésében. A részvétel komoly áldozatokkal járt, mert a harcokban mintegy 700 török katona halt meg.

A háború után különleges érzelmi kapcsolat alakult ki a két nép között. Kvázi testvérnemzetként tekintettek egymásra, s nem volt ez másképpen 2002-ben sem, amikor a két ország válogatottja egymás ellen küzdött a vb-bronzéremért.

A mérkőzés előtt a török sajtóban riadalom támadt. Egymás után jelentek meg azok a cikkek, amelyek szerint a FIFA mindenképpen a házigazdát szeretné a dobogó harmadik fokán látni. A meccs aztán nem igazolta ezeket a várakozásokat. Pontosan ezért jött jól Hakan Sükür 11. másodpercben szerzett gólja, amely minden kétséget eloszlatott.