„Ezt sosem fogom elfelejteni” – Flick őszinte vallomása az őt ért tragédiáról

The league is 𝗢𝗨𝗥𝗦 💙🏆❤️ pic.twitter.com/tRI9jlVOnr — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 10, 2026

Ezt a pillanatot sosem felejti el Flick

A mérkőzést követő sajtótájékoztatón Flick beszélt még arról, hogy a játékosainak hogyan mondta el édesapja halálát. – Ma reggel, amikor anyám felhívott és elmondta, hogy apám elhunyt, azon gondolkodtam, vajon mi lenne a jobb: elmondani a csapatnak vagy nem?

De végül ők is olyanok, mintha családtagok lennének, és el akartam mondani nekik. Soha nem fogom elfelejteni, hogyan reagáltak, amikor elmondtam nekik, hogy apám meghalt.

Nagyon örülök, hogy ennél a nagyszerű csapatnál dolgozhatok – mondta meghatódva a 61 éves tréner.

A 91 pontos és már bajnok Barcelonának még három mérkőzése van a La Ligában, Flick pedig kimondta: a cél innentől a 100 pont. Íme, a párosítások: