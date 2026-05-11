„Ezt sosem fogom elfelejteni” – Flick őszinte vallomása az őt ért tragédiáról

Hansi Flick vezetésével a Barcelona a mostani idényben is spanyol bajnok lett, Flicknek azonban kőkemény volt a vasárnap, ugyanis reggel elhunyt az édesapja. A német edző a Real Madrid elleni 2-0-s győzelem után meghatódva beszélt arról, hogy a játékosok hogyan reagáltak arra, amikor elmondta nekik a lesújtó hírt.

2026. 05. 11. 7:07
Hansi Flick, a Barcelona edzője a Real Madrid legyőzése után mondott beszédet a Camp Nou gyepén Fotó: ADRIA PUIG Forrás: ANADOLU
Ezt a pillanatot sosem felejti el Flick

A mérkőzést követő sajtótájékoztatón Flick beszélt még arról, hogy a játékosainak hogyan mondta el édesapja halálát. – Ma reggel, amikor anyám felhívott és elmondta, hogy apám elhunyt, azon gondolkodtam, vajon mi lenne a jobb: elmondani a csapatnak vagy nem? 

De végül ők is olyanok, mintha családtagok lennének, és el akartam mondani nekik. Soha nem fogom elfelejteni, hogyan reagáltak, amikor elmondtam nekik, hogy apám meghalt.

Nagyon örülök, hogy ennél a nagyszerű csapatnál dolgozhatok – mondta meghatódva a 61 éves tréner.

A 91 pontos és már bajnok Barcelonának még három mérkőzése van a La Ligában, Flick pedig kimondta: a cél innentől a 100 pont. Íme, a párosítások:

  • Alavés–Barcelona
  • Barcelona–Betis
  • Valencia–Barcelona 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
