Tóth Alexnél is fiatalabb a Bournemouth csillaga, aki megelőzte Mbappét

Még csak 19 éves, de már az első Premier League-idényében 12 gólos és a Bournemouth-t Európába vezetheti. Eli Kroupi Júniorról van szó, aki nyáron a francia Lorienttől tette át a székhelyét Dél-Angliába. A franciák nagy ígérete hamarabb debütált felnőtt szinten, mint Kylian Mbappé – igaz, csak két nappal.

Perlai Bálint
2026. 05. 07. 5:13
Eli Kroupi Júnior a Crystal Palace ellen is betalált a hétvégén Fotó: GLYN KIRK Forrás: AFP
A 2023/24-es idényben jobbára csereként állt be Kroupi az élvonalból kieső Lorientbe, majd az igazi áttörés az előző évadban történt meg. 

A Lorient rögtön visszajutott az első osztályba, az ekkor 18 éves csatár 30 meccsen 22 gólt jegyzett, úgy, hogy csak 1933 játékperce volt a ligában, azaz 87 percenként gólt lőtt.

Kroupira már az idény közben felfigyeltek az európai csapatok, végül a Bournemouth lett a befutó. A Cseresznyések partneri viszonyban vannak a francia klubbal, így gyorsan megszületett a megállapodás. Kroupi 2025 februárjában 13 millió euróért lett az angol csapaté, de ezt az idényt még Franciaországban fejezte be. 

Kroupi a Bournemouth legújabb felfedezettje   Fotó: MI NEWS/NurPhoto

Már az első idényében a Bournemouth házi gólkirálya lesz

Kroupi már ősszel megvetette a lábát Andoni Iraola kezdőjében, amikor októberben először játszott az első perctől, akkor a Crystal Palace ellen rögtön duplázott

A cikk végén belinkelt videón jól látszik a fiatal csatár elképesztő rúgótechnikája. Hol a tizenhatoson kívül, hol a bokszon belül lő gólt, hol ballal, hol jobbal. Félelmetes statisztika: Kroupi a PL-támadók 91 százalékát veri abban, hogy milyen jól megnöveli a lövésének minőségét.

Azaz Kroupi lövései nem mindig a legjobb helyzetből vannak, de amilyen erővel és pontossággal elrúgja, az már sokkal veszélyesebbé teszi a próbálkozását. Pont ez az a képesség, amely a nagycsapatok figyelmét is felkeltheti. Nem is véletlen, hogy miután télen Antoine Semenyo közel 75 millió fontért a Manchester Citybe igazolt, Iraola Kroupit gyakran a bal szélre tette ki. A 179 centi magas támadónak nagy előnye a védőkkel szemben, hogy a súlypontját alacsonyra tudja helyezni.

Az, hogy már az első Premier League-idényében 12 gólos – s még három meccs hátra van –, az rendkívül ritka. A vasárnapi góljával egyébként beállította a húsz éven aluli játékosok Premier League-gólrekordját a debütálószezonjukban. Kroupi ezzel olyan legendás támadókhoz csatlakozott, mint a hasonló számokat produkáló Robbie Fowler (1993/1994) és Robbie Keane (1999/2000). Kroupi a házi gólkirályi címet szinte biztos, hogy bezsebeli, mögötte a második a télen távozó Semenyo, míg a harmadik hét góllal Marcus Tavernier.

Iraola igyekszik menedzselni a játékperceit, még egy mérkőzést sem játszott végig, de az elmúlt kilenc fordulóból hétszer is kezdett, fizikailag már most jó állapotban van, és ez egyre jobb lesz. A 20 éves Tóth Alex kapcsán télen írtunk arról, hogy a következő időszakban fontos feladat lesz neki beszokni a csapatba, a sztárok befogadják őt. Ez a mérkőzéseken jobbára abból látszik, hogy a társak mennyire passzolnak neki, azaz mennyire bíznak meg benne. Kroupi ezt már pár meccs után el tudta érni a góljaival, s ahogy szokták mondani, innentől a határ a csillagos ég. Nem lepődnénk meg, ha a következő nagy pénzért eladott játékos éppen Kroupi lesz, főleg, hogy részben neki köszönhető a Bournemouth esetleges európai kupaindulása.

 

