Tóth Alexnél is fiatalabb a Bournemouth csillaga, aki megelőzte Mbappét

A 2023/24-es idényben jobbára csereként állt be Kroupi az élvonalból kieső Lorientbe, majd az igazi áttörés az előző évadban történt meg.

A Lorient rögtön visszajutott az első osztályba, az ekkor 18 éves csatár 30 meccsen 22 gólt jegyzett, úgy, hogy csak 1933 játékperce volt a ligában, azaz 87 percenként gólt lőtt.

Kroupira már az idény közben felfigyeltek az európai csapatok, végül a Bournemouth lett a befutó. A Cseresznyések partneri viszonyban vannak a francia klubbal, így gyorsan megszületett a megállapodás. Kroupi 2025 februárjában 13 millió euróért lett az angol csapaté, de ezt az idényt még Franciaországban fejezte be.

Már az első idényében a Bournemouth házi gólkirálya lesz

Kroupi már ősszel megvetette a lábát Andoni Iraola kezdőjében, amikor októberben először játszott az első perctől, akkor a Crystal Palace ellen rögtön duplázott.

A cikk végén belinkelt videón jól látszik a fiatal csatár elképesztő rúgótechnikája. Hol a tizenhatoson kívül, hol a bokszon belül lő gólt, hol ballal, hol jobbal. Félelmetes statisztika: Kroupi a PL-támadók 91 százalékát veri abban, hogy milyen jól megnöveli a lövésének minőségét.

Azaz Kroupi lövései nem mindig a legjobb helyzetből vannak, de amilyen erővel és pontossággal elrúgja, az már sokkal veszélyesebbé teszi a próbálkozását. Pont ez az a képesség, amely a nagycsapatok figyelmét is felkeltheti. Nem is véletlen, hogy miután télen Antoine Semenyo közel 75 millió fontért a Manchester Citybe igazolt, Iraola Kroupit gyakran a bal szélre tette ki. A 179 centi magas támadónak nagy előnye a védőkkel szemben, hogy a súlypontját alacsonyra tudja helyezni.