A piros lap mentette meg a csapatot a kivégzéstől

A skótok 2-0-s győzelme még nem okozott földrengést. Zaire eleve az esélytelenek nyugalmával érkezett meg a világbajnokságra, ez a 0-2 az ő szempontjukból tisztes vereségnek számított. Ráadásul a kongói játékosok az egész világbajnoki mezőny legviccesebb társaságát alkották. Állandóan énekeltek, táncoltak, mintha karneválon lettek volna. A csapat beceneve a Leopárdok volt. Bár Mobutu Sese Seko a dortmundi nyitány előtt harcos táviratot küldött a német iparvárosba – a szöveg rövid és velős volt: „Győzni vagy meghalni” –, ezt azért biztosan komor arccal fogadták a Németországba utazó futballvezérek. A „meghalni” kitétel ugyanis Mobutu Sese Seko értelmezésében lehetett átvitt értelmű kijelentés, ám sokkal inkább jelentette azt a fenyegetést, hogyha a diktátornak nem tetszik a csapat játéka, szemrebbenés nélkül képes kivégezni bárkit is a vesztesek közül.

A 0-9 után Zaire haza akart utazni

Egy biztos, hogy a Népsport 1974-ben Németországba küldött szakírója is szerelmes lett a kongói csapatba, mert a skótok elleni 0-2 után olyat írt le, hogy Zaire máris a világ középmezőnyének nyakát hágja. Így jött el 1974. június 18. A nap, amikor Zaire Jugoszlávia ellen lépett pályára Gelsenkirchenben. A végeredmény? Jugoszlávia–Zaire 9-0.

Az, hogy a két csapat nem volt azonos súlycsoportban, semmit nem mond el erről a meccsről, amely a vicces jeleneteket sem nélkülözte. A jugoszlávok negyedik gólja után – ez a 21. percben esett – az afrikai játékosok a bírónak rontottak, mert szerintük lesállás előzte meg a találatot. Ndaie addig mondta a magáét, míg a bíró kiállította. Ezt követően Zaire kapust cserélt, de az új kapus sem tudta megakadályozni a katasztrófát, amely a jugoszlávok 9-0-s győzelmében testesedett ki.

Mobutu Sese Seko pedig újabb táviratot adott fel. Ennek a szövegét egyszerűen el lehet mesélni: ha Zaire csapata 3 gólnál nagyobb különbséggel ki mer kapni az utolsó meccsen, akkor az összes játékost és edzőt kivégezteti.

A 0-9 után amúgy különös események játszódtak le Zaire öltözőjében. Az afrikai játékosok annyira kiborultak, hogy közölték: nem állnak ki az utolsó meccsre, s hazautaznak. Az akkori szabályok szerint ugyanis ebben az esetben a brazil csapat 2-0-s gólkülönbséggel kapta volna meg a két pontot. 2-0 az nem 4-0, a diktátor-elnök 0-2-re nem mondott kivégzést. Szóval jó ötletnek tűnt a hazamenetel, de aztán győzött a józan ész és mindenki maradt a helyén.