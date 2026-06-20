Szombaton a felkészülést már megkezdő NB I-es együttesek közül az Újpest és a Ferencváros lép még pályára: a lila-fehérek a Cegléddel, a zöld-fehérek pedig a Tiszakécskével találkoznak.
Bognár György fia visszatért, kiütés a budapesti gálamérkőzésen
Több NB I-es labdarúgócsapat felkészülése is elkezdődött a 2026–27-es idényre. A címvédő ETO FC pénteken 2-2-es döntetlent játszott, a bronzérmes Paksi FC pedig másnap 10-1-es győzelmet aratott. Bognár György együttesének stábjába visszatért a vezetőedző fia is.
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