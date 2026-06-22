NémetországDeniz Undavlabdarúgó-vb 2026Marco RossiJulian Nagelsmann

Gyári munkásból a vb szupercseréje, aki megidézte Marco Rossi ikonikus pillanatát

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Tizennégy volt, amikor eltanácsolták a futballtól, merthogy túl alacsony. Tizenhét évesen napi nyolcórás műszakban dolgozott egy németországi gyárban, de nem adta fel az álmát. Deniz Undav most huszonkilenc, és cserejátékosként máris három gólt és két gólpasszt szerzett a világbajnokságon. Németország a keblére öleli, legalábbis Julian Nagelsmann biztosan, és úgy, hogy arról Marco Rossi ikonikus pillanata juthat eszünkbe.

Szalay Attila
2026. 06. 22. 5:50
Németország új sztárja a vb-n: Deniz Undav csereként már három gólt és két gólpasszt jegyez Fotó: Getty Images via AFP/Alexander Hassenstein
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Hasonló a kettejükről készült fotó Marco Rossi és Schäfer András ikonikus pillanatához a 2021-ben megrendezett Európa-bajnokságról. Akkor a magyar válogatott éppen Németország ellen, egy hajrában bekapott gól miatt nem tudott győzni Münchenben, a 2-2 pedig a mieink kiesését jelentette. Schäfer, aki önfeláldozó gólt szerzett a meccsen, a könnyeivel küszködött, Rossi pedig őt átölelve osztozott a fájdalmában.

Nagelsmann és Undav, illetve Marco Rossi és Schäfer András érzelmes pillanatai
Nagelsmann és Undav, illetve Marco Rossi és Schäfer András érzelmes pillanatai. Fotó: AFP / MN montázs

Ezzel ellentétes irányú volt a németekből most feltörő érzelemcunami, de az edző és játékos közti kapocsnak hasonló szimbóluma lehet Nagelsmann és Undav pillanata. A szakmai felkészültségen, a minőségen és a szerencsén túl az ilyen „mitikus erő” is szükséges a nagy dolgok eléréséhez egy világversenyen.

Undav a tizenegy válogatott meccsén már kilenc gólt jegyez, és Nagelsmann belengette, hogy az utolsó – a biztosan első németeknek már tét nélküli – csoportmeccsen, Ecuador ellen kezdő lehet.

– Miért törném meg a lendületét? – tette fel a költői kérdést a kapitány. – Mondhatnám, hogy maradjon ebben a szerepben, és jobb, ha befejezőként áll be. Neki nem kell idő a belerázódáshoz, azonnal be tud szállni. Valóban a legjobb formáját hozza a világbajnokságon. Akár a kezdőcsapatba is tehetném. Mindenki szeretne kezdeni, de szerintem most így is elégedett, mert fontos szerepet játszik.

Deniz Undav: Amikor elküldtek, összetört a szívem

A vb persze csak legújabb fejezete Undav valószerűtlen pályafutásának. Tizenhét évesen még a német negyedosztályban játszott heti mintegy ötvenezer forintért, ami mellett teljes munkaidőben gyári munkásként dolgozott.

– Amikor tizennégy voltam, és a Werder Bremennél közölték velem, hogy nincs jövőm náluk, mert túl alacsony vagyok, összetört a szívem – idézte Undav szavait a BBC. – De nem adtam fel. Tizenhét évesen elköltöztem otthonról, és a negyedosztályú Havelséhez szerződtem, ahol a futballt teljes munkaidős gyári munkával kombináltam, napi nyolc órában egy lézergépet kezelve. 

Hajnali négy körül keltem, elmentem a gyárba, aztán edzésre, és este nyolc körül estem haza. Másnap kezdődött minden elölről. Muszáj volt ezt a munkát végeznem, hogy megéljek.

Undav 2020-ban a belga másodosztályú Union Saint-Gilloise csapatához igazolt, amellyel feljutott az élvonalba, ahol 25 gólt szerzett, és beindult a profi pályafutása. Most pedig a vb német hőse lehet az egykori gyári munkás.

 

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