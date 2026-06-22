Gyári munkásból a vb szupercseréje, aki megidézte Marco Rossi ikonikus pillanatát

Hasonló a kettejükről készült fotó Marco Rossi és Schäfer András ikonikus pillanatához a 2021-ben megrendezett Európa-bajnokságról. Akkor a magyar válogatott éppen Németország ellen, egy hajrában bekapott gól miatt nem tudott győzni Münchenben, a 2-2 pedig a mieink kiesését jelentette. Schäfer, aki önfeláldozó gólt szerzett a meccsen, a könnyeivel küszködött, Rossi pedig őt átölelve osztozott a fájdalmában.

Nagelsmann és Undav, illetve Marco Rossi és Schäfer András érzelmes pillanatai. Fotó: AFP / MN montázs

Ezzel ellentétes irányú volt a németekből most feltörő érzelemcunami, de az edző és játékos közti kapocsnak hasonló szimbóluma lehet Nagelsmann és Undav pillanata. A szakmai felkészültségen, a minőségen és a szerencsén túl az ilyen „mitikus erő” is szükséges a nagy dolgok eléréséhez egy világversenyen.

Undav a tizenegy válogatott meccsén már kilenc gólt jegyez, és Nagelsmann belengette, hogy az utolsó – a biztosan első németeknek már tét nélküli – csoportmeccsen, Ecuador ellen kezdő lehet.

– Miért törném meg a lendületét? – tette fel a költői kérdést a kapitány. – Mondhatnám, hogy maradjon ebben a szerepben, és jobb, ha befejezőként áll be. Neki nem kell idő a belerázódáshoz, azonnal be tud szállni. Valóban a legjobb formáját hozza a világbajnokságon. Akár a kezdőcsapatba is tehetném. Mindenki szeretne kezdeni, de szerintem most így is elégedett, mert fontos szerepet játszik.

Deniz Undav: Amikor elküldtek, összetört a szívem

A vb persze csak legújabb fejezete Undav valószerűtlen pályafutásának. Tizenhét évesen még a német negyedosztályban játszott heti mintegy ötvenezer forintért, ami mellett teljes munkaidőben gyári munkásként dolgozott.

– Amikor tizennégy voltam, és a Werder Bremennél közölték velem, hogy nincs jövőm náluk, mert túl alacsony vagyok, összetört a szívem – idézte Undav szavait a BBC. – De nem adtam fel. Tizenhét évesen elköltöztem otthonról, és a negyedosztályú Havelséhez szerződtem, ahol a futballt teljes munkaidős gyári munkával kombináltam, napi nyolc órában egy lézergépet kezelve.

Hajnali négy körül keltem, elmentem a gyárba, aztán edzésre, és este nyolc körül estem haza. Másnap kezdődött minden elölről. Muszáj volt ezt a munkát végeznem, hogy megéljek.

Undav 2020-ban a belga másodosztályú Union Saint-Gilloise csapatához igazolt, amellyel feljutott az élvonalba, ahol 25 gólt szerzett, és beindult a profi pályafutása. Most pedig a vb német hőse lehet az egykori gyári munkás.