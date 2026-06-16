A mitikus erő, avagy ki nyeri a labdarúgó-vb-t

Argentína először, 1978-ban parancsszóra, másodszor, 1986-ban a világbajnokságok történetében példátlan módon tényleg csak enyhe túlzásként diadalmaskodott egyszemélyes csapatként. A labdarúgás megannyi felejthetetlen hőse közül csupán egy érdemelte ki az isteni jelzőt, nem is véletlenül. Igen, Diego Maradona. Az isteni Diego még arra is képes volt, hogy újjászületett minden idők legsikeresebb futballistája, a nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi képében. Az is már-már isteni igazságtétel, hogy Messi a válogatottban is Maradona örökébe lépett: 2022-ben ő is világbajnoki győzelemre vezette Argentínát.

Gyakran emlegetik, hogy a labdarúgás az élet metaforája. Mindenesetre több mint játék, társadalmi hatása kétségbevonhatatlan. Franciaország 1998-as győzelmét egyes erők a sikeres integrációs politika szimbólumaként ünnepelték. Blanc, black, béur – fehérek, feketék és arabok a futballban olvadtak sikeres nemzetté.

Mindezt indirekten, fájdalmas kudarcok formájában is átélték a franciák: az érezhető törekvés, miszerint menni fog ez fehérek nélkül is, 2002-ben és 2010-ben is csúnyán megbukott.

S hogy mi lesz, mi lehet a most zajló ­2026-os világbajnokság nagy mítosza? Talán valami egész újat tapasztalunk, három minta mindenesetre a rajt előtt is kínálkozott. Az egyik Portugália és Cristiano Ronaldo beteljesülésére szövődött. Portugália és Hollandia a két legerősebb futballnemzet azon országok sorában, amelyek nem nyertek világbajnokságot. Mikor, ha nem most? – reménykedhetnek a luzitánok. S nem is alaptalanul. A portugál válogatott, mint szinte mindig, most is nagyon erős, a játékoskeretek érteke alapján a negyedik, a FIFA világranglistáján pedig az ötödik helyen áll a negyvennyolc csapatos mezőnyben. S nemcsak maguk a portugálok, hanem a világ futballszurkolóinak az a fele is az ő sikerüket óhajtja, akik anno a Lionel Messi–Cristiano Ronaldo vitában utóbbira voksoltak. Ronaldót már négy éve, Katarban nyugdíjazni akarta az akkor megbukott szövetségi kapitány, Fernando Santos. Az a nagy kérdés, vajon Ronaldo tehertétel vagy mágikus erő: a társak minden tőlük telhetőt, sőt annál is többet megtesznek, hogy vele, érte végre a csúcsra jussanak, vagy a lelkük mélyén úgy gondolják, nélküle már könnyebb lenne. Cristiano Ronaldo, a futball történetének legnagyobb egója az eddigi öt világbajnokságán csúnyán felsült, Cristia­no Ronaldo, a szolgálatkész, áldozatos veterán azonban hatodik nekifutásra még megdicsőülhet.

A nyolc közül a hét világbajnok – Uruguay­jal érthetően senki sem számol –, továbbá Portugália és Hollandia. Ez az esélyesek köre. Óvatosan további kettővel bővíthetjük a lajstromot. Marokkó elszántságát már négy éve megtapasztalhattuk, a csapat azóta még fejlődött is, tavaly némi bonyodalom után elnyerte az Afrikai Nemzetek Kupáját.

„Atlasz Oroszlánjai” egészen különös színfoltot alkotnak a világ labdarúgásában. A Brazília ellen 1-1-re végződött mérkőzésen a kezdőtizenegyből tízen nem is Marokkóban születtek, a csapatot mégis különös erő hajtja. Marokkó válogatottja továbbá nem csupán a szédítő tempóban fejlődő észak-afrikai országot, hanem a teljes muszlim világot képviseli.