Ő Robbie Keane távozásának legnagyobb nyertese a Fradinál: egy számkivetett magyar
Új edző, új idők, új esély – Botka Endre marad a Ferencvárosban. A harmincszoros magyar válogatott labdarúgó az elmúlt két idényben alig kapott lehetőséget az FTC-ben, egy időre kölcsön is adták, Robbie Keane látványosan nem számolt vele, ám most a Fradi új edzője, Borbély Balázs marasztalta őt a klubnál. Botka Endre így szerződést kapott a következő idényre.
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