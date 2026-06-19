Magyar Olimpiai Bizottságszilágyi liliánaGyulay ZsoltSzilágyi Zoltán

A MOB tagja lett Szilágyi Liliána bántalmazással vádolt apja, akit az úszószövetség elítélt

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Szilágyi Zoltán a Magyar Olimpiai Bizottság tagja lett. A hír nagy port kavart, hiszen a saját lánya, az Európa-bajnoki érmes úszó, Szilágyi Liliána lelki, fizikai és szexuális bántalmazással vádolta meg őt évekkel korábban. Szilágyi Zoltánt a Magyar Úszószövetség elítélte és nem kívánatos személynek minősítette. A MOB mossa kezeit a döntés miatt, és Gyulay Zsolt elnök alapszabály-módosítást kezdeményez.

Magyar Nemzet
2026. 06. 19. 13:34
Az Európa-bajnoki érmes Szilágyi Liliána korábban bántalmazással vádolta az apját, Szilágyi Zoltán most mégis a Magyar Olimpiai Bizottság tagja lehetett Fotó: JOHANNES EISELE Forrás: AFP
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Nem lehet továbbá a MOB tagja az sem, aki az olimpiai eszme és az olimpizmus alapelveivel ellentétes magatartást tanúsított, mely kizáró ok megállapításáról a MOB Etikai Bizottságának javaslatára az Elnökség határoz.”

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