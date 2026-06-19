Nem lehet továbbá a MOB tagja az sem, aki az olimpiai eszme és az olimpizmus alapelveivel ellentétes magatartást tanúsított, mely kizáró ok megállapításáról a MOB Etikai Bizottságának javaslatára az Elnökség határoz.”
A MOB tagja lett Szilágyi Liliána bántalmazással vádolt apja, akit az úszószövetség elítélt
Szilágyi Zoltán a Magyar Olimpiai Bizottság tagja lett. A hír nagy port kavart, hiszen a saját lánya, az Európa-bajnoki érmes úszó, Szilágyi Liliána lelki, fizikai és szexuális bántalmazással vádolta meg őt évekkel korábban. Szilágyi Zoltánt a Magyar Úszószövetség elítélte és nem kívánatos személynek minősítette. A MOB mossa kezeit a döntés miatt, és Gyulay Zsolt elnök alapszabály-módosítást kezdeményez.
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