Indul a busz! Németország és Hollandia dicstelen búcsúján hüledezik a világ
Amíg a hollandok kiesése benne volt a kalapban Marokkó ellen, addig a négyszeres világbajnok Paraguay elleni búcsúja aligha. Németország nyom nélkül tűnik el a 2026-os labdarúgó-világbajnokságról. A német sajtótermékek egymást túllicitálva ütik-vágják a csapatot, a szövetségi kapitánynak esze ágában sincs lemondani.
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