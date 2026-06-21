spanyol labdarúgó-válogatottSzaúd-arábiai fociválogatottlabdarúgó-vb 2026

A magyar futball-legenda neve is előkerült a spanyolok fölényes győzelme miatt

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A 2024-es Európa-bajnok is megérkezett a labdarúgó-világbajnokságra. Spanyolország ellentmondást nem tűrően futballozva, 4-0-ra legyőzte Szaúd-Arábiát, Mikel Oyarzabal pedig olyat tett, amire a vb-k történetében eddig csak Fazekas László volt képes.

Magyar Nemzet
2026. 06. 21. 20:01
Spanyolország egy félidő alatt szedte szét Szaúd-Arábiát Fotó: JOSE HERNANDEZ Forrás: ANADOLU
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Felsejlett a 2002-es vb, amikor Szaúd-Arábia 8-0-ra kapott ki a világbajnokságon, de ettől azért még messze voltunk. Kissé vissza is vettek a spanyolok, jól tudták, hosszú még ez a labdarúgó-világbajnokság

ATLANTA, GEORGIA - JUNE 21: Mikel Oyarzabal #21 of Spain celebrates after scoring his team's second goal during the FIFA World Cup 2026 Group H match between Spain and Saudi Arabia at Atlanta Stadium on June 21, 2026 in Atlanta, Georgia. Florencia Tan Jun/Getty Images/AFP (Photo by Florencia Tan Jun / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Mikel Oyarzabal kétszer csengetett - Fotó: FLORENCIA TAN JUN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A 36. percben jöhetett volna Oyarzabal harmadik gólja, de az ajándékba kapott labdával a kapufát találta el. Peregtek a percek, Szaúd-Arábia semmit sem tudott ehhez a meccshez hozzátenni, amely így szelíd edzőmérkőzéssé változott. A szünetben 3-0-ra vezetett Spanyolország. Oyarzabal két góljához pedig csak annyit, hogy a világbajnokságokon 1966 óta rajta kívül csak egy játékos volt, aki legalább két gólt és egy gólpasszt szerzett az első 25 percben, a magyar Fazekas László 1982-ben Salvador ellen (1 gól, 2 gólpassz)

A második félidőben - ahogyan az várható volt - nem kezdett akkora lendülettel a spanyol csapat, mint az elsőben, ennek ellenére gól, méghozzá öngól született. Szegény szaúdiak már 4-0-s hátrányban voltak. Megint szögletrúgás után alakult ki a helyzet, a 49. percben. Cuccurella lövésébe olyan szerencsétlenül ért bele a szaúdi kapus, hogy a labda Al-Tambakti hátára, onnan pedig a kapuba pattant. Ez volt az idei világbajnokság nyolcadik öngólja. Innentől kezdve tényleg minden eldőlt, a szaúdi csapat tehetetlenül vergődött, Spanyolország pedig a perceket pergette. 

Utóbbin nem lehetett csodálkozni, mert a teljesen leült spanyol csapat már nem tudta felpörgetni magát. A meccs lecsorgott, véget ért. Spanyolország ezzel a győzelemmel 4 pontos, de Szaúd-Arábia sem esett még ki. 

Labdarúgó-világbajnokság, H-csoport, 2. forduló: Spanyolország–Szaúd-Arábia 4-0 (3-0) 

 

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