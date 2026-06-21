A magyar futball-legenda neve is előkerült a spanyolok fölényes győzelme miatt

Felsejlett a 2002-es vb, amikor Szaúd-Arábia 8-0-ra kapott ki a világbajnokságon, de ettől azért még messze voltunk. Kissé vissza is vettek a spanyolok, jól tudták, hosszú még ez a labdarúgó-világbajnokság.

Mikel Oyarzabal kétszer csengetett - Fotó: FLORENCIA TAN JUN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A 36. percben jöhetett volna Oyarzabal harmadik gólja, de az ajándékba kapott labdával a kapufát találta el. Peregtek a percek, Szaúd-Arábia semmit sem tudott ehhez a meccshez hozzátenni, amely így szelíd edzőmérkőzéssé változott. A szünetben 3-0-ra vezetett Spanyolország. Oyarzabal két góljához pedig csak annyit, hogy a világbajnokságokon 1966 óta rajta kívül csak egy játékos volt, aki legalább két gólt és egy gólpasszt szerzett az első 25 percben, a magyar Fazekas László 1982-ben Salvador ellen (1 gól, 2 gólpassz)

3 - With two goals and an assist, Spain's Mikel Oyarzabal is only the second player on record (from 1966) to score or assist three goals in the opening 25 minutes of a FIFA World Cup match, after Hungary's László Fazekas against El Salvador in 1982 (1 goal, 2 assists).



Rapid. pic.twitter.com/4SR6ExiILu — OptaJoe (@OptaJoe) June 21, 2026

A második félidőben - ahogyan az várható volt - nem kezdett akkora lendülettel a spanyol csapat, mint az elsőben, ennek ellenére gól, méghozzá öngól született. Szegény szaúdiak már 4-0-s hátrányban voltak. Megint szögletrúgás után alakult ki a helyzet, a 49. percben. Cuccurella lövésébe olyan szerencsétlenül ért bele a szaúdi kapus, hogy a labda Al-Tambakti hátára, onnan pedig a kapuba pattant. Ez volt az idei világbajnokság nyolcadik öngólja. Innentől kezdve tényleg minden eldőlt, a szaúdi csapat tehetetlenül vergődött, Spanyolország pedig a perceket pergette.

Utóbbin nem lehetett csodálkozni, mert a teljesen leült spanyol csapat már nem tudta felpörgetni magát. A meccs lecsorgott, véget ért. Spanyolország ezzel a győzelemmel 4 pontos, de Szaúd-Arábia sem esett még ki.

Labdarúgó-világbajnokság, H-csoport, 2. forduló: Spanyolország–Szaúd-Arábia 4-0 (3-0)