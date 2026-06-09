A magyar válogatott sztár drámája, nem játszhat a BL-elődöntőn testvére ellen
Elmarad a testvérek összecsapása a férfivízilabda Bajnokok Ligájában, Vigvári Vince kézsérülés miatt nem játszhat a Barcelonetában a máltai négyesdöntőben. A 22 éves magyar válogatott pólósnak a kézfejében eltört egy csont a sikerrel megvívott spanyol bajnoki fináléban, s már meg is műtötték. Csütörtökön így nélküle játszik csapata az elődöntőben a címvédő Ferencváros ellen. Vigvári Vince bátyja, Vendel sorozatban a harmadik BL-győzelmére hajt a Fradival.
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