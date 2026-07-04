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Üléscsere, falnak menés, Antonelli nyerte a Brit Nagydíj időmérőjét

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Az olasz Kimi Antonelli nyerte a Forma-1-es Brit Nagydíj időmérő edzését Silverstone-ban. Russel előbb a falnak vezette kocsiját, majd üléscserét is kért. A harmadik szakaszban az összetettben vezető Kimi Antonelli elképesztő kört ment és ezzel az övé lett az első kocka a vasárnapi futamon.

Lantos Gábor
2026. 07. 04. 18:22
Kimi Antonelli volt a leggyorsabb a Brit Nagydíj időmérőjén Fotó: PETER POWELL Forrás: POOL
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Izgalmas volt a harmadik szakasz

Tíz pilóta vágott neki az időmérő utolsó szakaszának. Antonelli azonnal az élre vágott, Russell és Hamilton volt mögötte a sorrend. Hadjar az utolsó pillanatban jött be az ötödik helyre. Az összetettben vezető Antonellit nem lehetett megverni, ez volt az ötödik pole-ja ebben a szezonban. Leclerc lett a második, Hamilton pedig a harmadik helyen végzett.

A Brit Nagydíjat vasárnap rendezik meg Silverstone-ban.

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