Üléscsere, falnak menés, Antonelli nyerte a Brit Nagydíj időmérőjét

Izgalmas volt a harmadik szakasz

Tíz pilóta vágott neki az időmérő utolsó szakaszának. Antonelli azonnal az élre vágott, Russell és Hamilton volt mögötte a sorrend. Hadjar az utolsó pillanatban jött be az ötödik helyre. Az összetettben vezető Antonellit nem lehetett megverni, ez volt az ötödik pole-ja ebben a szezonban. Leclerc lett a második, Hamilton pedig a harmadik helyen végzett.

A Brit Nagydíjat vasárnap rendezik meg Silverstone-ban.