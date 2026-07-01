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Ferencváros FTCStefan GartenmannBorbély BalázsIbrahim CisséSampdoria

Két korábbi csapatkapitánya is távozik a Fraditól, az egyik Marco Rossi volt klubjához megy

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Sűrű nap a Fradinál: hivatalos lett Ibrahim Cissé távozása, ahogy az is, hogy az FTC-t szintén elhagyó Stefan Gartenmann a Sampdoria együttesében folytatja pályafutását. Az elmúlt idényben mindkét védő viselte az FTC csapatkapitányi karszalagját is. A Ferencváros érkezőt is bejelentett: Nagy Olivér valójában régóta a zöld-fehérek játékosa, de rendre kölcsönadták, a Kecskemét színeiben játszott már az NB I-ben is.

Koczó Dávid
2026. 07. 01. 17:31
Ibrahim Cissé három idényt töltött az FTC-nél, itt épp csapatkapitányként az újpesti darálóban Fotó: Polyák Attila
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Nagy Olivér esetében a klub kommunikációja egyértelművé teszi, hogy mostantól Borbély Balázs vezetőedző számol vele, ők ketten korábban már a Fradi utánpótlásában is dolgoztak együtt. Nagy lesz Osváth Attila alternatívája a védelem jobb oldalán.

 

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