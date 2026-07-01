A német Eintracht Frankfurtnál 2029-ig szól Lisztes szerződése, és majd ott is szeretné megmutatni, hogy mit tud. Viszont az első számú szempont jelenleg, hogy a Fradinál egy jó idényt fusson. Reményei szerint innentől kezdve a pályafutása felfelé ível, hullámvölgyek nélkül, jövő tavasszal pedig bajnok és házi gólkirály lesz az FTC színeiben.
Lisztes Krisztiánban még van félelem, üzent Robbie Keane-nek és a kritikusainak is
A Ferencváros labdarúgócsapata szerdán vívja utolsó felkészülési mérkőzését. Az azeri Qarabag elleni ausztriai találkozó előtt az FTC játékosa, Lisztes Krisztián beszélt a várakozásairól és a saját közelmúltjáról.
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