Lisztes Krisztiánban még van félelem, üzent Robbie Keane-nek és a kritikusainak is

A német Eintracht Frankfurtnál 2029-ig szól Lisztes szerződése, és majd ott is szeretné megmutatni, hogy mit tud. Viszont az első számú szempont jelenleg, hogy a Fradinál egy jó idényt fusson. Reményei szerint innentől kezdve a pályafutása felfelé ível, hullámvölgyek nélkül, jövő tavasszal pedig bajnok és házi gólkirály lesz az FTC színeiben.