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Lisztes Krisztiánban még van félelem, üzent Robbie Keane-nek és a kritikusainak is

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A Ferencváros labdarúgócsapata szerdán vívja utolsó felkészülési mérkőzését. Az azeri Qarabag elleni ausztriai találkozó előtt az FTC játékosa, Lisztes Krisztián beszélt a várakozásairól és a saját közelmúltjáról.

Magyar Nemzet
2026. 07. 01. 8:26
FTC, Lisztes Krisztián
Lisztes a Keane-érában nem tudta megmutatni magát Fotó: Fradi.hu/Molnár Ádám
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A német Eintracht Frankfurtnál 2029-ig szól Lisztes szerződése, és majd ott is szeretné megmutatni, hogy mit tud. Viszont az első számú szempont jelenleg, hogy a Fradinál egy jó idényt fusson. Reményei szerint innentől kezdve a pályafutása felfelé ível, hullámvölgyek nélkül, jövő tavasszal pedig bajnok és házi gólkirály lesz az FTC színeiben.

 

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