Hamilton balesete után Verstappent segítették, az időmérő harmadikját hátrasorolták

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A 2026. évi Forma–1-es Belga Nagydíj szombati időmérőjét Andrea Kimi Antonelli nyerte, így a Mercedes olasz pilótája indulhat az élről a vasárnap délutáni futamon.

Wiszt Péter
2026. 07. 18. 17:14
Andrea Kimi Antonelli az idei hatodik pole-pozícióját célozta meg Spában Fotó: AFP/John Thys
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