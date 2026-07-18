Az MLSZ az ivószünetről és a szájtakarásról is döntött – ezeket vezetik be itthon

Az MLSZ zárásként megjegyezte, innentől kezdve a kirúgás utáni közvetlen kezezés esetén mindig tizenegyest kell ítélni: amikor a labda álló helyzetben van az ötösön belül, majd a védő csapat bármely játékosa elrúgja, akkor úgy kell tekinteni, hogy a kirúgást szabályosan elvégezték. Ha a labdát a kapus elrúgja, és a csapattársa szándékosan kézzel vagy karral megérinti a büntetőterületen belül, akkor a büntetőrúgás a helyes ítélet. Korábban a játékvezetők eltérően ítélték meg, hogy az ilyen helyzetekben a kirúgást már elvégezték-e.
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A labdarúgó-világbajnokságon több új szabályt is bevezettek. A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) szombaton közölte, hogy a hazai bajnokságokban, így az NB I-ben közülük milyen szabályváltozásokat lehet látni a 2026–27-es idényben.
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