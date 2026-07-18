Az MLSZ az ivószünetről és a szájtakarásról is döntött – ezeket vezetik be itthon

Az MLSZ zárásként megjegyezte, innentől kezdve a kirúgás utáni közvetlen kezezés esetén mindig tizenegyest kell ítélni: amikor a labda álló helyzetben van az ötösön belül, majd a védő csapat bármely játékosa elrúgja, akkor úgy kell tekinteni, hogy a kirúgást szabályosan elvégezték. Ha a labdát a kapus elrúgja, és a csapattársa szándékosan kézzel vagy karral megérinti a büntetőterületen belül, akkor a büntetőrúgás a helyes ítélet. Korábban a játékvezetők eltérően ítélték meg, hogy az ilyen helyzetekben a kirúgást már elvégezték-e.