Kiderült, hány milliárdot fizet be a közmédia és a Szerencsejáték Zrt. a magyar futballba
Nyilvánosságra hozta a Magyar Labdarúgó-szövetség, hogy milyen központi bevételek állnak rendelkezésre a magyar futball számára. Az MLSZ közlése szerint az NB I-es közvetítési jogokat megtartó közmédia hatmilliárd forintot ad a bajnokság jogaiért, míg a Szerencsejáték Zrt. összességében kilencmilliárd forintot fizet. A bevételek jelentős részét a fiatal és magyar játékok szerepeltetésének ösztönzésére fordítják.
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