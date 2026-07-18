Bármikor támadás indulhat – szintet lépett a németországi terrorveszély

Németország biztonsági környezetének romlá­sára hívja fel a figyelmet a szövetségi belügymi­nisztérium a 2025-ös évre vonatkozó alkotmányvédelmi jelentése is

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A Migrációkutató Intézet elemzéséből kiderült, emelkedett 2025-ben a Németországban elkövetett politikailag motivált bűncselekmények száma, és míg a jobboldali szélsőségesség továbbra is a legnagyobb fenyegetést jelenti, szintén súlyos fenyegetésként tartják számon a hatóságok az iszlamizmust is.

A belügyminisztérium jelentése szerint jelentős külföldi hírszerzési tevé­kenység is zajlik: Németország gazdasági súlya, EU- és NATO-szerepe, technológiai és tudo­mányos kapacitásai miatt kiemelt célponttá vált. Oroszország, Kína és Irán mellett egyre hangsúlyo­sabban jelenik meg Törökország, Pakisztán és India tevékenysége. Ők jellemzően a diaszpórákban élő ellenzéki aktivistákat figyelik meg.

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