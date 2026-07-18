Németországterrorfenyegetés

Bármikor támadás indulhat – szintet lépett a németországi terrorveszély

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Alexander Dobrindt német szövetségi belügyminiszter megemelte a fenyegetettségi szintet Németországra vonatkozóan. A megnövekedett számú bejelentés és nyomozás késztette erre – mondta el a belügyminiszter. Most a korábbi „absztrakt” fenyegetettségi szintet „magasra” emelték, ami azt jelenti, hogy Németországban bármikor számítani kell a támadások kockázatára.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 07. 18. 15:55
Illusztráció Fotó: FELIX HORHAGER Forrás: DPA
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Németország biztonsági környezetének romlá­sára hívja fel a figyelmet a szövetségi belügymi­nisztérium a 2025-ös évre vonatkozó alkotmányvédelmi jelentése is
Fotó: AFP

A Migrációkutató Intézet elemzéséből kiderült, emelkedett 2025-ben a Németországban elkövetett politikailag motivált bűncselekmények száma, és míg a jobboldali szélsőségesség továbbra is a legnagyobb fenyegetést jelenti, szintén súlyos fenyegetésként tartják számon a hatóságok az iszlamizmust is. 

A belügyminisztérium jelentése szerint jelentős külföldi hírszerzési tevé­kenység is zajlik: Németország gazdasági súlya, EU- és NATO-szerepe, technológiai és tudo­mányos kapacitásai miatt kiemelt célponttá vált. Oroszország, Kína és Irán mellett egyre hangsúlyo­sabban jelenik meg Törökország, Pakisztán és India tevékenysége. Ők jellemzően a diaszpórákban élő ellenzéki aktivistákat figyelik meg.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

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