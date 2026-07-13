Lionel Messilabdarúgó-vb 2026Kylian MbappéArgentína

Soha nem látott vb-döntő is jöhet Amerikában

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Azzal, hogy Spanyolország, Anglia, Franciaország és Argentína jutott be a labdarúgó-világbajnokság elődöntőjébe, eldőlt, hogy nem lesz új világbajnoka a sportágnak. Ugyanakkor a július 19-i vb-döntőben olyan finálé is létrejöhet, amelyet sosem látott még a futballvilág. A labdarúgó-vb utolsó hetének kezdetén vettük számba a döntők lehetésges párosításait és az ehhez kapcsolódó történeteket.

Magyar Nemzet
2026. 07. 13. 9:16
A 2022-es vb-döntőjét a francia és az argentin csapat vívta egymás ellen Fotó: ERCIN ERTURK Forrás: ANADOLU AGENCY
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Franciaország–Argentína

Na, ez lenne aztán a csúcsmeccs, a 2022-es vb-döntő megismétlése. Maradjunk annyiban, nagyon sokan reménykednek abban, hogy New Yorkban ugyanaz a két csapat lép pályára az aranyéremért folyó összecsapáson, mint 2022-ben Dohában. Az eredménytől függetlenül ennek a párosításnak a legnagyobb izgalmát az jelentené, hogy Mbappé és Messi ismét összecsapna egymás ellen. 

A worker shows collectible cards of (From L) Frances forward Kylian Mbappé, Argentinas forward Lionel Messi, Colombia's forward Luis Diaz and Spains forward Lamine Yamal for the upcoming 2026 FIFA World Cup hosted by the US, Canada and Mexico, at the Panini Group factory in Modena, northern Italy, on April 28, 2026. (Photo by MARCO BERTORELLO / AFP)
Micsoda kártyák, micsoda játékosok - Fotó: MARCO BERTORELLO / AFP

Jelen pillanatban ez a két futballista vezeti a vb góllövőlistáját 8-8 góllal, azaz nyugodtan mondhatjuk hogy ennek a vb-nek a két legnagyobb sztárja játszana egymás ellen. Ha összejön a francia-argentin csata, akkor ez lesz sorozatban a harmadik vb, amelyen egymás ellen játszanak, mert a 2018-as oroszországi világbajnokságon is összecsaptak a nyolcaddöntőben és akkor a franciák nyertek 4-3-ra.

Spanyolország–Anglia

2024. július 14-én, Berlinben ez a két csapat játszotta az Európa-bajnokság döntőjét, amelyet a spanyol válogatott nyert meg 2-1-re. Az angol és a spanyol nemzeti együttes eddig egyszer jutott be a vb-döntőjébe (1966, 2010), de amikor bejutott, akkor meg is nyerte azt. 

Bármennyire hihetetlen, ez a két csapat a vb-k történetében eddig csak kétszer játszott egymás ellen.

1950-ben a spanyolok 1-0-ra nyertek a csoportmeccsek során. Ez volt az a vb, amelyen az angolok a teljesem amatőr amerikai csapattól is kikaptak. 1982-ben a spanyolországi vb második csoportkörében (a középdöntőben) 0-0 lett a végeredmény, ami akkor mindkét együttes kiesését jelentette.

Spanyolország–Argentína

Na, ilyen tényleg soha nem volt még. 

Az aktuális világbajnok, az aktuális Európa-bajnok ellen. 

Két olyan ország, amelyben a spanyol a hivatalos nyelv. A két ország 1966 óta egyszer sem játszott egymás ellen a világbajnokságokon. 

FC Barcelona supporters attend the match between FC Barcelona and Paris Saint-Germain FC, corresponding to Matchday 2 of the League phase of the UEFA Champions League, at the Lluis Companys Stadium in Barcelona, Spain, on October 1, 2025. (Photo by Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto) (Photo by Urbanandsport / NurPhoto via AFP)
Messi és Yamal egymás ellen? Nem is lenne rossz - Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

1966-ban a dél-amerikai együttes nyert 2-1-re az angliai vb-n. Ennek a párharcnak lenne még egy olyan érdekessége, amely mellett nem érdemes szó nélkül elmenni: ez lenne a generációk csatája. Miért? Mert amikor a spanyol Lamine Yamal megszületett (2007), Lionel Messi már túl volt élete első vb-szereplésén. 

Kedden és szerdán azonban még csak az elődöntők jönnek a labdarúgó-világbajnokságon.

 

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