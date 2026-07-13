Soha nem látott vb-döntő is jöhet Amerikában

Franciaország–Argentína

Na, ez lenne aztán a csúcsmeccs, a 2022-es vb-döntő megismétlése. Maradjunk annyiban, nagyon sokan reménykednek abban, hogy New Yorkban ugyanaz a két csapat lép pályára az aranyéremért folyó összecsapáson, mint 2022-ben Dohában. Az eredménytől függetlenül ennek a párosításnak a legnagyobb izgalmát az jelentené, hogy Mbappé és Messi ismét összecsapna egymás ellen.

Micsoda kártyák, micsoda játékosok - Fotó: MARCO BERTORELLO / AFP

Jelen pillanatban ez a két futballista vezeti a vb góllövőlistáját 8-8 góllal, azaz nyugodtan mondhatjuk hogy ennek a vb-nek a két legnagyobb sztárja játszana egymás ellen. Ha összejön a francia-argentin csata, akkor ez lesz sorozatban a harmadik vb, amelyen egymás ellen játszanak, mert a 2018-as oroszországi világbajnokságon is összecsaptak a nyolcaddöntőben és akkor a franciák nyertek 4-3-ra.

Spanyolország–Anglia

2024. július 14-én, Berlinben ez a két csapat játszotta az Európa-bajnokság döntőjét, amelyet a spanyol válogatott nyert meg 2-1-re. Az angol és a spanyol nemzeti együttes eddig egyszer jutott be a vb-döntőjébe (1966, 2010), de amikor bejutott, akkor meg is nyerte azt.

Bármennyire hihetetlen, ez a két csapat a vb-k történetében eddig csak kétszer játszott egymás ellen.

1950-ben a spanyolok 1-0-ra nyertek a csoportmeccsek során. Ez volt az a vb, amelyen az angolok a teljesem amatőr amerikai csapattól is kikaptak. 1982-ben a spanyolországi vb második csoportkörében (a középdöntőben) 0-0 lett a végeredmény, ami akkor mindkét együttes kiesését jelentette.

Spanyolország–Argentína

Na, ilyen tényleg soha nem volt még.

Az aktuális világbajnok, az aktuális Európa-bajnok ellen.

Két olyan ország, amelyben a spanyol a hivatalos nyelv. A két ország 1966 óta egyszer sem játszott egymás ellen a világbajnokságokon.