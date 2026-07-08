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Így jutott a pokolból a mennybe Lionel Messi

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Soha nem feledhető meccset játszott egymással Egyiptom és Argentína a labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjében. Az egyiptomi csapat hiába vezetett 2-0-ra, a vb-címvédő Lionel Messi vezetésével fordított és 3-2-re nyert. Ami az utolsó nyolcaddöntőt illeti, arról jobb, ha nem szólunk egy szót sem.

Lantos Gábor
2026. 07. 08. 9:51
Argentína és Messi megmenekült Egyiptom ellen, kezdődnek a negyeddöntők a labdarúgó-vb-n
Argentína és Messi megmenekült Egyiptom ellen, kezdődnek a negyeddöntők a labdarúgó-vb-n
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Hegyi Zoltán
idezojelekamerika

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Tagadhatatlan, hogy sok minden van a rovásukon a síksági indiánok kiirtásától a mélyállamig, de az amerikai álom és ígéret a mai napig él és virul.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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