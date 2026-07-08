Így jutott a pokolból a mennybe Lionel Messi
Soha nem feledhető meccset játszott egymással Egyiptom és Argentína a labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjében. Az egyiptomi csapat hiába vezetett 2-0-ra, a vb-címvédő Lionel Messi vezetésével fordított és 3-2-re nyert. Ami az utolsó nyolcaddöntőt illeti, arról jobb, ha nem szólunk egy szót sem.
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