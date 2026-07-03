Messi ellen „magyar” társa mellett kampányol a vb-n 17 millió követőt szerző hős

S ha ez nem lenne elég, az újdonsült Instagram-sztár az oldalára közös képet is feltöltött Stopirával az argentinok elleni meccs előtt, amihez azt írta: „Szerény hozzáállás, óriási akarat.” Egymillió kedvelést kapott rá.
Labdarúgó-világbajnokság, a nyolcaddöntőbe jutásért:
Péntek: Ausztrália–Egyiptom 20.00
Szombat: Argentína–Zöld-foki Köztársaság 0.00, Kolumbia–Ghána 3.00
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