Lionel Messilabdarúgó-vb 2026Zöld-foki KöztársaságStopiraArgentína

Messi ellen „magyar” társa mellett kampányol a vb-n 17 millió követőt szerző hős

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Folytatódhat a Lionel Messi-show a labdarúgó-világbajnokság kieséses szakaszában is. A címvédő Argentína az újoncok közül egyedüliként továbbjutó Zöld-foki Köztársaság ellen lép pályára a nyolcaddöntőbe jutásért. Vozinha, a szigetország korábban a spanyolokat is lenullázó kapusa a meccs előtt Messi mellett a magyar állampolgársággal rendelkező Stopirát is emlegette.

Magyar Nemzet
2026. 07. 03. 5:45
Lionel Messi hat gól szerzett eddig a vb-n, most a Zöld-foki Köztársaság ellen segítheti Argentínát Fotó: JUAN MABROMATA Forrás: AFP
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S ha ez nem lenne elég, az újdonsült Instagram-sztár az oldalára közös képet is feltöltött Stopirával az argentinok elleni meccs előtt, amihez azt írta: „Szerény hozzáállás, óriási akarat.” Egymillió kedvelést kapott rá.

Stopira és Vozinha friss közös képe utóbbi 17 milliósra nőtt közösségi oldalán
Stopira és Vozinha friss közös képe utóbbi 17 milliósra nőtt közösségi oldalán Fotó: Instagram

Labdarúgó-világbajnokság, a nyolcaddöntőbe jutásért:
Péntek: Ausztrália–Egyiptom 20.00
Szombat: Argentína–Zöld-foki Köztársaság 0.00, Kolumbia–Ghána 3.00

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Gajdics Ottó
idezojelekMagyar Péter

A nem teljesült ígéret

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Rendkívül bizakodó konstruktív ellenzékiként nagyon remélem, hogy az utalásig nem csökken tovább a jogosultak létszáma.

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