Messi ellen „magyar” társa mellett kampányol a vb-n 17 millió követőt szerző hős

S ha ez nem lenne elég, az újdonsült Instagram-sztár az oldalára közös képet is feltöltött Stopirával az argentinok elleni meccs előtt, amihez azt írta: „Szerény hozzáállás, óriási akarat.” Egymillió kedvelést kapott rá.

Stopira és Vozinha friss közös képe utóbbi 17 milliósra nőtt közösségi oldalán Fotó: Instagram

Labdarúgó-világbajnokság, a nyolcaddöntőbe jutásért:

Péntek: Ausztrália–Egyiptom 20.00

Szombat: Argentína–Zöld-foki Köztársaság 0.00, Kolumbia–Ghána 3.00