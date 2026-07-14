Valter AttilaTadej PogacarkerékpárTour de France

Valter Attila kíméletlenül őszinte válasza: benevezték, mégsem tekerhet a Tour de France-on

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Zajlik a Tour de France, a kerékpárosok dolgát a franciaországi hőség is megnehezíti. Valter Attila szerint azonban a versenyt nem az időjárás fogja eldönteni. A magyar kerékpáros elismerte: nagy csalódás volt számára, hogy nem tekerhet a Tour de France-on, noha a Bahrain–Victorious előzetesen nevezési listáján még szerepelt Valter Attila is.

Koczó Dávid
2026. 07. 14. 9:24
Valter Attila elismerte: ő nem volt elég jó ahhoz, hogy a Bahrain–Victorious előzetes terveinek megfelelően indulhasson a Tour de France-on Fotó: NurPhoto via AFP/Silvia Colombo
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Pogacar egyik lehetséges megoldási javaslatát, a korai, akár hajnali rajt lehetőségét Christian Prudhomme versenyigazgató elutasította, ugyanakkor felhívta arra a figyelmet, hogy a szabályokkal is alkalmazkodnak a hőség jelentette kihívásokhoz. A már említett szakaszrövidítés mellett például a napokban nem tartatták be az egyébként érvényes szabályt, hogy egy versenyző egyszerre csak egy kulacsot kaphat a csapatkocsiból.

– Évek óta érvényben van a hőségprotokoll, ami a hőmérsékleten túl a páratartalmat és a szelet is figyelembe veszi. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy csúcssportolókról van szó, akik hozzászoktak a hőséghez – fogalmazott Prudhomme.

A mezőny számára jó hír, hogy a következő napokban az előrejelzések alapján valamelyest mérséklődik a hőség, a hét végén már 30 fok alatti is lehet a napi csúcshőmérséklet. A pihenőnap utáni tizedik szakasz különösen fontos lesz a franciák számára, ugyanis a nemzeti ünnepükön (Bastille-nap) rendezik, előreláthatóan 30–35 fokban.

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekdavid lynch

Maciva

Hegyi Zoltán avatarja

Hogy a felszínen mi folyik, mi árad, azt látom. Mert a felszín fecseg. Nagyjából úgy, ahogyan az óvodában szokás, a középső csoportban. A parlamentben megy a cirkusz, a fejhangon kiabálás. Maciva. Magyar Cirkusz és Varieté.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu