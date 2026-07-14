Valter Attila kíméletlenül őszinte válasza: benevezték, mégsem tekerhet a Tour de France-on

Pogacar egyik lehetséges megoldási javaslatát, a korai, akár hajnali rajt lehetőségét Christian Prudhomme versenyigazgató elutasította, ugyanakkor felhívta arra a figyelmet, hogy a szabályokkal is alkalmazkodnak a hőség jelentette kihívásokhoz. A már említett szakaszrövidítés mellett például a napokban nem tartatták be az egyébként érvényes szabályt, hogy egy versenyző egyszerre csak egy kulacsot kaphat a csapatkocsiból.

– Évek óta érvényben van a hőségprotokoll, ami a hőmérsékleten túl a páratartalmat és a szelet is figyelembe veszi. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy csúcssportolókról van szó, akik hozzászoktak a hőséghez – fogalmazott Prudhomme.

A mezőny számára jó hír, hogy a következő napokban az előrejelzések alapján valamelyest mérséklődik a hőség, a hét végén már 30 fok alatti is lehet a napi csúcshőmérséklet. A pihenőnap utáni tizedik szakasz különösen fontos lesz a franciák számára, ugyanis a nemzeti ünnepükön (Bastille-nap) rendezik, előreláthatóan 30–35 fokban.