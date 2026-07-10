Macron beleszólt a francia szupertehetség sorsába, súlyos bukás sárga trikóban

Pogacar vezet Vingegaard előtt, a sárga trikós bukott

Evenepoel és Lipowitz számára is vélhetően a harmadik hely lehet a csúcs, ha nem történik bukás vagy más váratlan esemény, zsinórban hatodszor is Tadej Pogacar és Jonas Vingegaard viszi majd el az első két helyet. Az eddigi sárga trikós versenyének viszont éppen bukás vetett véget: a rákbetegsége leküzdése után a legnagyobb versenyeken tekerő Torstein Traeen ugyan a csütörtöki szakaszt még befejezte, de a pénteki etapon már nem áll rajthoz.

A sárga trikó megtartására egyébként már a bukás előtt elszállt a norvég esélye, de az alapján, amit Pogacar művelt, valószínűleg mindenki másnak is, több mint két és fél percet adott Vingegaard-nak is.

Ez az egyik legédesebb győzelmem. Reggel hétkor felkeltem, és azonnal őrült izgatottságot éreztem a szakasz miatt

– mondta Pogacar, aki a Tourmalet-ra felfelé, majd onnan lefelé is adott Vingegaard-nak.

– Nem ez volt a legjobb napon, csalódott vagyok. A Tourmalet tetején így sem voltam messze, de a lejtő nem feküdt nekem – összegzett Vingegaard, aki szerint a verseny előrehaladtával erősödni fog. Ha így is lesz, minimum kétséges, hogy a most kialakult hátrányát megfordíthatja-e szlovéni riválisával szemben.