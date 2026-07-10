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Macron beleszólt a francia szupertehetség sorsába, súlyos bukás sárga trikóban

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A Tour de France hatodik szakasza volt az első idén, amelyen kiemelt kategóriás emelkedőt (Tourmalet) is meg kellett mászniuk a kerékpárosoknak, s Tadej Pogacar azonnal jelezte, hogy újabb domináns siker felé halad, több mint két és fél percet vert Jonas Vingegaard-ra. Pogacar átvette a sárga trikót Torstein Traeentől, aki bukása után fel is adta a versenyt. A szakaszt kísérte Emmanuel Macron francia elnök, aki Paul Seixas karrierjét is egyengetné – a franciák a tizenkilenc éves szupertehetségben bíznak, hogy hamarosan újra lesz hazai Tour de France-győztes.

Koczó Dávid
2026. 07. 10. 8:43
Emmanuel Macron francia elnök itt Kévin Vauquelinnel beszél, de az igazi reménységet Paul Seixas jelenti, hogy a közeljövőben lehet hazai Tour de France-győztes Fotó: AFP/Pool/Guillaume Horcajuelo
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Pogacar vezet Vingegaard előtt, a sárga trikós bukott

Evenepoel és Lipowitz számára is vélhetően a harmadik hely lehet a csúcs, ha nem történik bukás vagy más váratlan esemény, zsinórban hatodszor is Tadej Pogacar és Jonas Vingegaard viszi majd el az első két helyet. Az eddigi sárga trikós versenyének viszont éppen bukás vetett véget: a rákbetegsége leküzdése után a legnagyobb versenyeken tekerő Torstein Traeen ugyan a csütörtöki szakaszt még befejezte, de a pénteki etapon már nem áll rajthoz.

A sárga trikó megtartására egyébként már a bukás előtt elszállt a norvég esélye, de az alapján, amit Pogacar művelt, valószínűleg mindenki másnak is, több mint két és fél percet adott Vingegaard-nak is.

Ez az egyik legédesebb győzelmem. Reggel hétkor felkeltem, és azonnal őrült izgatottságot éreztem a szakasz miatt

– mondta Pogacar, aki a Tourmalet-ra felfelé, majd onnan lefelé is adott Vingegaard-nak.

– Nem ez volt a legjobb napon, csalódott vagyok. A Tourmalet tetején így sem voltam messze, de a lejtő nem feküdt nekem – összegzett Vingegaard, aki szerint a verseny előrehaladtával erősödni fog. Ha így is lesz, minimum kétséges, hogy a most kialakult hátrányát megfordíthatja-e szlovéni riválisával szemben.

Tour de France, 6. szakasz, Pau–Gavernie-Gedre (186 km)

  1. Tadej Pogacar (szlovén, UAE Team Emirates–XRG) 4:32:07 óra
  2. Jonas Vingegaard (dán, Visma–Lease a Bike) 2:38 perc hátrány
  3. Isaac del Toro (mexikói, UAE Team Emirates–XRG) 2:57 p h.

Az összetett állása

  1. Pogacar 21:11:57 óra
  2. Vingegaard 2:42 p h.
  3. Del Toro 3:27 p h.

 

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