Tour de France: tanulság a botrány után, Pogacar figyelmeztet, Vingegaard eltökélt

Vingegaard újra eltökélten üzent Pogacarnak

Az elmúlt években a belga Evenepoel volt az, akit leginkább esélyesnek tartottak a Pogacar, Vingegaard duó dominanciájának megtörésére, de 2024-ben ő sem bírt még az akkor nem százszázalékos dánnal sem. Idén viszont Vingegaard nagyon eltökélt: már az általa uralt Giro alatt is üzent, hogy szerinte a Tour de France-on még jobb lesz, s a csapatbemutatón sem fogta vissza magát.

Készen állok, jó évem volt, jobb vagyok, mint valaha

– jelentette ki Vingegaard Barcelonában.

Barcelona, csapatidőfutam: a Tour de France szervezői okultak a botrányból

Nem véletlenül kerültek a kerekesek a katalán fővárosba: szombaton itt kezdődik a Tour de France, méghozzá 1971 óta először csapatidőfutam lesz az első szakasz. Hasonló volt a helyzet a 2023-as Vueltán is, de akkor botrányba fulladt a nyitány. A sötétség és az eső kombinációja veszélyessé tette a körülményeket, a leghangosabb kritikus Evenepoel volt, de Valter Attila is panaszolta, hogy alig láttak valamit.

Valter idén sajnos nem élheti át újra a barcelonai csapatidőfutamot, bár voltak biztató jelek, végül nem került be a Bahrain–Victorious Tour de France-keretébe, így magyar kerékpárosnak nem szurkolhatunk a versenyen.