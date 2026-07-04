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Tour de France: tanulság a botrány után, Pogacar figyelmeztet, Vingegaard eltökélt

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Szombaton kezdődik a leghíresebb kerékpárverseny, a Tour de France 2026-os kiadása. A címvédő Tadej Pogacar ötödik összetett győzelmére hajt, amellyel a verseny holtversenyes csúcstartója lenne. Pogacar legnagyobb riválisa az elmúlt évekhez hasonlóan várhatóan idén is Jonas Vingegaard lesz, aki ezúttal friss Giro d’Italia-győztesként érkezett a francia körversenyre. A Tour de France Barcelonában csapatidőfutammal kezdődik, éppúgy, mint 2023-ban a Vuelta a Espana – akkor botrány kerekedett a nyitószakaszból.

Koczó Dávid
2026. 07. 04. 6:50
Tadej Pogacar a Tour de France barcelonai csapatbemutatóján megmutatta új frizuráját, a címvédő szlovén legnagyobb riválisa idén is Jonas Vingegaard lehet Fotó: AFP/Anne-Christine Poujoulat
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Vingegaard újra eltökélten üzent Pogacarnak

Az elmúlt években a belga Evenepoel volt az, akit leginkább esélyesnek tartottak a Pogacar, Vingegaard duó dominanciájának megtörésére, de 2024-ben ő sem bírt még az akkor nem százszázalékos dánnal sem. Idén viszont Vingegaard nagyon eltökélt: már az általa uralt Giro alatt is üzent, hogy szerinte a Tour de France-on még jobb lesz, s a csapatbemutatón sem fogta vissza magát.

Készen állok, jó évem volt, jobb vagyok, mint valaha

– jelentette ki Vingegaard Barcelonában.

Barcelona, csapatidőfutam: a Tour de France szervezői okultak a botrányból

Nem véletlenül kerültek a kerekesek a katalán fővárosba: szombaton itt kezdődik a Tour de France, méghozzá 1971 óta először csapatidőfutam lesz az első szakasz. Hasonló volt a helyzet a 2023-as Vueltán is, de akkor botrányba fulladt a nyitány. A sötétség és az eső kombinációja veszélyessé tette a körülményeket, a leghangosabb kritikus Evenepoel volt, de Valter Attila is panaszolta, hogy alig láttak valamit.

Valter idén sajnos nem élheti át újra a barcelonai csapatidőfutamot, bár voltak biztató jelek, végül nem került be a Bahrain–Victorious Tour de France-keretébe, így magyar kerékpárosnak nem szurkolhatunk a versenyen.

A Tour de France szervezői viszont okultak a 2023-as Vueltából, majdnem két órával korábbra hozták a rajtot az akkorihoz képest – 17:05-kor indul az első csapat –, noha eleve hosszabb a nappal most, mint az augusztus végi Vuelta-rajt idején. Gondoskodni erről nem lehetett, de az előrejelzések szerint az is kizárt, hogy eső nehezítse a csapatidőfutamon a mezőny dolgát.

Pogacar felhívta rá a figyelmet, hogy a különös lebonyolítású első szakasznak is lesz már jelentősége az összetett szempontjából, de a sárga trikó azért minden bizonnyal idén is a hegyekben dől el. A Tour de France ikonikus csúcsát, az Alpe d’Huezt idén két egymást követő napon is megmásszák, ezek közül a második lesz a királyszakasz, amelyet már majd csak a hagyományos párizsi befutó követ majd július 26-án, amikor véget ér a francia körverseny.

 

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