Valter Attila duplán csalódott, bravúros célba érkezés az országos bajnokságon
Vasárnap, éppen a Pannonhalma környékén zajló magyar mezőnyverseny ob alatt jelentette be Tour de France-keretét a Bahrain–Victorious, s abban a biztató jelek ellenére nem kapott helyet Valter Attila. Az országos bajnokságon Valter hosszú idő után úgy indult, hogy volt csapattársa Feldhoffer Bálint személyében, de így sem ő nyert, hanem Takács Zsombor, az MBH Bank CSB Telecom Fort húszéves kerékpárosa.
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