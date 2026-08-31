Az AEK szerdán a Görög Kupában lép pályára, szombaton az Ariszt fogadja a bajnokságban, míg jövő kedden az osztrák LASK ellen odahaza kezdi meg a BL alapszakaszát.
Hiába Varga gólja, az AEK tulajdonosa a pályára rontott, az edzőt nem lehetett lecsitítani
A görög labdarúgó-bajnokság 2. fordulójának vasárnapi játéknapján a címvédő AEK Athén emberelőnyben, a 97. percben vesztett el két pontot a Kifiszia otthonában. Az 1-1-es döntetlennel zárult találkozón Varga Barnabás is gólt szerzett, ám ez sem tudta jobb kedvre deríteni Marko Nikolics vezetőedzőt a ráadásban történtek miatt.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!