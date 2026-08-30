Varga Barnabás gólja után jött a sokk az AEK Athénnál + videó
A görög labdarúgó-bajnokság 2. fordulójában a Kifiszia a címvédő AEK Athén csapatát fogadta a fővárosban vasárnap este. Varga Barnabás a 63. percben gólt szerzett. Hozzá hasonlóan Vitális Milán is kezdett, és mindkettejüket lecserélték már, amikor jött a sokk: a Kifiszia emberhátrányban, a 97. percben egyenlített.
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