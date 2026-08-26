Borbély Balázs szerint Mohamed Szalah játéka más lesz a Fradi elleni visszavágón

– Ha csak arra koncentrálnánk, hogy az előnyünket védjük, bajba kerülnénk – fogalmazott a Fradi vezetőedzője. – Erről sokat beszéltünk a futballistákkal is. Szeretnénk a saját játékunkat játszani, kellő önbizalommal, ha kell, támadólag, ha kell, védekezve. Nem gondolom, hogy az egygólos előny védésére kellene törekednünk. Nem ebben látom a megoldást.

Minden mérkőzés más, megvan a maga története. Ez is teljesen más találkozó lesz, mint amit Törökországban játszottunk

– tette hozzá Borbély.

A Trabzonspor helyzete egyértelmű: gólt kell szereznie Budapesten. Ettől azonban Borbély nem vár ész nélküli török rohamokat: – Nem gondolom, hogy egygólos hátrányban teljesen ki fognak nyílni. Okosan kell játszanunk, kompakt, jól szervezett védekezésből kell ezúttal is kiindulni, és ezeket a kínálkozó területeket kihasználva gólhelyzeteket kialakítani.

A törököknek ráadásul lesznek hiányzói is: az első mérkőzés hajrájában kiállított Chibuike Nwaiwu eltiltás miatt nem léphet pályára, az újonnan szerződtetett Fabinhót pedig még nem nevezhették be erre a párharcra, így a Liverpool korábbi sztárja sem játszhat a Groupama Arénában.

Az Európa-liga alapszakaszba jutásról döntő visszavágót a Fradi 1-0-s előnyről kezdi hazai pályán a Trabzonspor ellen csütörtök 20.30-kor.