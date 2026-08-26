Tóth BalázsLASKCeltic Glasgow

Tóth Balázs leendő csapata hihetetlen módon bukta el a BL-indulást

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Minden idők egyik legdrámaibb BL-playoff bukását élte át a skót Celtic Glasgow kedden este az ausztriai Linzben. A magyar kapus, Tóth Balázs leendő csapata az első meccsen 3-0-ra nyert a LASK Linz ellen, majd a visszavágón is 1-0-ra vezetett. Ez sem volt elég. A Celtic Glasgow kiesése tényleg drámai volt.

Lantos Gábor
2026. 08. 26. 4:53
Szegény Tóth Balázs, ha tényleg a Celtic kapusa lesz, akkor sem védhet a BL alapszakaszában Fotó: MI NEWS Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A The Times a Celtic egyik legnagyobb európai összeomlásaként írja le a vereséget, kiemelve, hogy a csapat a fél óra elteltével teljesen elveszítette az irányítást, miközben a védelem és a középpálya hibái előjöttek. A Sky Sports egyenesen úgy fogalmazott, hogy ez „a Celtic európai történetének egyik legrosszabb estéje”, hiszen a skótok már 4–0-s összesített előnyben voltak, mégis öt gólt kaptak válasz nélkül.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekszent liga

Álszent liga

Pilhál György avatarja

No, igen, a magyar történelem győzelemként jegyzi azt a napot – 1686. szeptember másodika, Buda visszafoglalása a töröktől.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.