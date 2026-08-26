Tóth Balázs leendő csapata hihetetlen módon bukta el a BL-indulást

A The Times a Celtic egyik legnagyobb európai összeomlásaként írja le a vereséget, kiemelve, hogy a csapat a fél óra elteltével teljesen elveszítette az irányítást, miközben a védelem és a középpálya hibái előjöttek. A Sky Sports egyenesen úgy fogalmazott, hogy ez „a Celtic európai történetének egyik legrosszabb estéje”, hiszen a skótok már 4–0-s összesített előnyben voltak, mégis öt gólt kaptak válasz nélkül.