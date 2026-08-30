Tizenegy éve nem látott kézilabdaünneppel indul az új idény

Simon Petra győzelemre vezetné az FTC-t Székesfehérváron. Forrás: Fradi.hu

A fővárosi és győri együttes legutóbb a májusi kupadöntőben találkozott egymással, akkor az ETO négy góllal nyert. Azt megelőzően, márciusban a népligeti bajnokin döntetlen lett a végeredmény, az FTC legutóbb a 2025-ös kupadöntőben – döntetlen után hetesekkel – tudta legyőzni a riválist.

Férfiak: Veszprém–Szeged

A klubvilágbajnoki ezüstérmes Veszprémből távozott a balszélső Bjarki Már Elísson, a jobbszélső Gasper Marguc és a kapus Rodrigo Corrales. Érkezett az olimpiai, világ- és Európa-bajnok, Bajnokok Ligája-győztes dán Emil Nielsen, akit jelenleg a világ legjobb kapusának tartanak, valamint a jobbszélső Imre Bence és a beálló Lukas Jörgensen, utóbbi azonban súlyos sérülése miatt még hónapokig nem játszhat. Xavier Pascual együttese minden felkészülési találkozóját magabiztosan megnyerte, sorrendben a győri ETO University HT, a szlovén RK Celje PL, a spanyol Cisne BM, a portugál FC Porto, a spanyol Batcho BM Torrelavega, a szintén spanyol Recoletas Atlético Valladolid, majd a lengyel Industria Kielce ellen.

Ahmed Hesam volt a Veszprém és a teljes, bakonyiak által megnyert santanderi felkészülési torna legjobbja. Fotó: Diego Gómez

Szegedről távozott a kapus Tobias Thulin, a balátlövő Bodó Richárd, a beálló Gleb Kalaras, a jobbátlövő Imanol Garciandía és Jovica Nikolics, valamint az irányító Janus Dadi Smárason. Az érkezők között három irányító van Csörgő Kristóf, Matic Dávid és Lukács Péter személyében, rajtuk kívül a balátlövő Dmitro Horiha, a jobbátlövő Lukas Sandell, a kapus Nikola Portner és két beálló, Rosta Miklós és Furka Márton is csatlakozott a kerethez, vagyis a csongrádiaknál nagyobb volt a játékosmozgás, mint a bakonyiaknál. Michael Apelgren gárdája csupán három felkészülési mérkőzést játszott: a francia HBC Nantes-tól egy, míg a német THW Kieltől tíz góllal kikapott, a svéd IK Sävehofot pedig néggyel legyőzte.

Az előző idény végén a bajnoki döntőt két győzelemmel lezárta a Veszprém, amely a Magyar Kupa áprilisi elődöntőjét döntetlen után hétméteresekkel nyerte meg. A Szeged legutóbb 2025 júniusában, a bajnoki finálé hazai összecsapásán győzte le legnagyobb hazai riválisát.