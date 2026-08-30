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Tizenegy éve nem látott kézilabdaünneppel indul az új idény

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A nyár utolsó vasárnapján tizenegy év szünet után rendeznek ismét szuperkupa-mérkőzéseket a magyar kézilabdában. Ahogyan az eddigi két alkalommal (2014 és 2015 augusztusában), ezúttal is Győr–FTC rangadóra kerül sor a nők, míg Veszprém–Szeged derbire a férfiak között. A székesfehérvári MET Arénában egymás után játsszák a két szuperkupa-összecsapást, és a nap során új tagokkal bővül a Magyar Kézilabda Hírességek Csarnoka.

Wiszt Péter
2026. 08. 30. 5:00
A Veszprém–Szeged rangadó előtt a Győr és a Fradi is összecsap a szuperkupáért Forrás: Győri Audi ETO KC
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Simon Petra győzelemre vezetné az FTC-t Székesfehérváron
Simon Petra győzelemre vezetné az FTC-t Székesfehérváron. Forrás: Fradi.hu

A fővárosi és győri együttes legutóbb a májusi kupadöntőben találkozott egymással, akkor az ETO négy góllal nyert. Azt megelőzően, márciusban a népligeti bajnokin döntetlen lett a végeredmény, az FTC legutóbb a 2025-ös kupadöntőben – döntetlen után hetesekkel – tudta legyőzni a riválist.

Férfiak: Veszprém–Szeged

A klubvilágbajnoki ezüstérmes Veszprémből távozott a balszélső Bjarki Már Elísson, a jobbszélső Gasper Marguc és a kapus Rodrigo Corrales. Érkezett az olimpiai, világ- és Európa-bajnok, Bajnokok Ligája-győztes dán Emil Nielsen, akit jelenleg a világ legjobb kapusának tartanak, valamint a jobbszélső Imre Bence és a beálló Lukas Jörgensen, utóbbi azonban súlyos sérülése miatt még hónapokig nem játszhat. Xavier Pascual együttese minden felkészülési találkozóját magabiztosan megnyerte, sorrendben a győri ETO University HT, a szlovén RK Celje PL, a spanyol Cisne BM, a portugál FC Porto, a spanyol Batcho BM Torrelavega, a szintén spanyol Recoletas Atlético Valladolid, majd a lengyel Industria Kielce ellen.

Ahmed Hesam volt a Veszprém és a teljes, bakonyiak által megnyert santanderi felkészülési torna legjobbja
Ahmed Hesam volt a Veszprém és a teljes, bakonyiak által megnyert santanderi felkészülési torna legjobbja. Fotó: Diego Gómez

Szegedről távozott a kapus Tobias Thulin, a balátlövő Bodó Richárd, a beálló Gleb Kalaras, a jobbátlövő Imanol Garciandía és Jovica Nikolics, valamint az irányító Janus Dadi Smárason. Az érkezők között három irányító van Csörgő Kristóf, Matic Dávid és Lukács Péter személyében, rajtuk kívül a balátlövő Dmitro Horiha, a jobbátlövő Lukas Sandell, a kapus Nikola Portner és két beálló, Rosta Miklós és Furka Márton is csatlakozott a kerethez, vagyis a csongrádiaknál nagyobb volt a játékosmozgás, mint a bakonyiaknál. Michael Apelgren gárdája csupán három felkészülési mérkőzést játszott: a francia HBC Nantes-tól egy, míg a német THW Kieltől tíz góllal kikapott, a svéd IK Sävehofot pedig néggyel legyőzte.

Az előző idény végén a bajnoki döntőt két győzelemmel lezárta a Veszprém, amely a Magyar Kupa áprilisi elődöntőjét döntetlen után hétméteresekkel nyerte meg. A Szeged legutóbb 2025 júniusában, a bajnoki finálé hazai összecsapásán győzte le legnagyobb hazai riválisát.

Mikler Roland a tizenkettedik idényét kezdi Szegeden
Mikler Roland a tizenkettedik idényét kezdi Szegeden. Fotó: Pickhandball.hu/Sólya Eliza

Az MTI megjegyezte: a tervek szerint telt ház, vagyis több mint ötezer néző előtt rendezhetik a szuperkupanapot, amely során először költözik kézilabdaélet a 2024 tavaszán átadott székesfehérvári csarnokba. A szünetekben kerül sor az előző évad legjobbjainak díjazására, valamint a Magyar Kézilabda Hírességek Csarnoka új tagjainak beiktatására – utóbbiba a szurkolók a néhai Szabó Lászlót, Pádár Ildikót és Laurencz Lászlót szavazták be.

A magyar kézilabda-szuperkupa vasárnapi programja:

  • nők: Győri Audi ETO KC–FTC-Toyota Kovács 15.00
  • férfiak: One Veszprém HC–OTP Bank-Pick Szeged 18.00

 

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