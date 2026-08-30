A Fradi sokáig tartotta magát, de a Győr légiósára nem volt ellenszer
Tizenegy év szünet után tért vissza, de a 3. magyar kézilabda-szuperkupa is olyan eredményt hozott a nőknél, mint az első kettő: a Győr Székesfehérváron 30-24-re tudott nyerni a Ferencváros ellen. Az FTC negyven percig tudta tartani magát az ETO-val szemben, aztán a 11 gólos Tjasa Stanko vezérletével a kisalföldiek értek csúcsra.
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