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Elvehetik Magyarországtól a kézilabda-vb rendezését? Üzent a Belügyminisztérium és az MKSZ

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Jelen állás szerint 2027. november 30. és december 19. között Magyarország ad otthont a soron következő női kézilabda-világbajnokságnak. Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttese házigazdaként alanyi jogon szerepel a vb-n, az elmúlt hetekben azonban megjelentek olyan hírek, hogy a nemzetközi szövetség (IHF) elveheti a rendezés jogát. Megkerestük a magyar szövetséget (MKSZ) és a Belügyminisztériumot is a témában.

Wiszt Péter
2026. 07. 04. 6:15
Golovin Vlagyimir együttese jelen állás szerint hazai pályán játszhat a jövő évi világbajnokságon Fotó: EPA/Ritzau/Claus Fisker
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Az ügyben kérdeztük az IHF illetékeseit is, ők azonban nem reagáltak a megkeresésünkre.

A 2027. november 30. és december 19. közötti női kézilabda-világbajnokságon eddig Magyarország mellett a tavalyi vb győzteseként Norvégia biztosította a helyét, a következő egy évben további harminc együttes kvalifikálhat még. A Golovin-legénység legközelebb szeptemberben, épp a norvégok ellen lép pályára az Eurokupa elődöntőjében, a decemberi Európa-bajnokságon pedig Montenegró, Szlovénia és Izland lesznek a csoportbeli ellenfelek Nagyváradon.

A magyar női válogatott 2005-ig kilenc alkalommal is dobogós volt világbajnokságokon, azóta ugyanakkor a legutóbb elért hetedik hely volt a legjobb eredménye. Aligha lehet vitatni, hogy hazai pályán nagyobb eséllyel lehetne meg a bő két évtizede áhított vb-érem, és akár az automatikus olimpiai kvótaszerzés is.

 

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