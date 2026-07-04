Elvehetik Magyarországtól a kézilabda-vb rendezését? Üzent a Belügyminisztérium és az MKSZ

Az ügyben kérdeztük az IHF illetékeseit is, ők azonban nem reagáltak a megkeresésünkre.

A 2027. november 30. és december 19. közötti női kézilabda-világbajnokságon eddig Magyarország mellett a tavalyi vb győzteseként Norvégia biztosította a helyét, a következő egy évben további harminc együttes kvalifikálhat még. A Golovin-legénység legközelebb szeptemberben, épp a norvégok ellen lép pályára az Eurokupa elődöntőjében, a decemberi Európa-bajnokságon pedig Montenegró, Szlovénia és Izland lesznek a csoportbeli ellenfelek Nagyváradon.

A magyar női válogatott 2005-ig kilenc alkalommal is dobogós volt világbajnokságokon, azóta ugyanakkor a legutóbb elért hetedik hely volt a legjobb eredménye. Aligha lehet vitatni, hogy hazai pályán nagyobb eséllyel lehetne meg a bő két évtizede áhított vb-érem, és akár az automatikus olimpiai kvótaszerzés is.