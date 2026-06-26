BL-sorsolás: a Veszprém kemény ellenfelet kapott, a Győr visszavághat a címvédőnek
Kisorsolták a 2026–2027-es idény férfi és női kézilabda Bajnokok Ligája-csoportjait. A magyar csapatok közül a férfiaknál a One Veszprém HC kemény ellenfelet kapott, a német Füchse Berlin is vár rá, míg az OTP Bank-PICK Szeged elkerülte az előző idény két döntősét. A nőknél a Győri Audi ETO már a csoportkörben találkozik a címvédő Metz-cel, a Ferencváros pedig többek között az Esbjerggel és a CSM Bucurestivel került össze.
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