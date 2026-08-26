röplabdaAlessandro Chiappinimagyar női röplabda-válogatott

Még mindig tovább lehet jutni, de a magyar válogatott most már nem hibázhat

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Két olyan csapat van a női röplabda Európa-bajnokságon, amely eddig nem nyert meccset és nem nyert egyetlen játszmát sem. Az egyik Montenegró. A másik - ezt fáj leírni - Magyarország.

Lantos Gábor
2026. 08. 26. 5:58
Nincs könnyű helyzetben a magyar női röplabda-válogatott az Európa-bajnokságon Fotó: ESRA BILGIN Forrás: ANADOLU
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Ne fessük kékre az eget, ha nincs rá okunk

Ugyanakkor nem lehet szó nélkül hagyni azt a részben szövetségi kommunikációs irányt, amely az első két mérkőzés után a közösségi média felületein tapasztalható volt. Mindenki tisztában van (volt) azzal, hogy sem a lengyelek, sem a törökök ellen nem mi vagyunk az esélyesek. 

Éppen ezért ha ki is kapunk, felesleges kékre festeni az eget, mert ezzel az iránnyal gyakorlatilag a saját, reális önértékelsünktől fosztjuk meg magunkat. 

Senki sem várta el azt (és most sem várja el), hogy a játékosokat a földbe döngöljék, de az sem feltétlenül a legjobb irány, ha két 0-3-as vereség után olyan stílusban kommunikálnak, mintha mi nyertünk volna. Ebből a szempontból a németek elleni keddi újabb sajnálatos 0-3 már visszahozta a földre az eddig fellegekben járókat.

Három éve utolsók voltunk, most ne legyünk azok

Három évvel ezelőtt a magyar női röplabda-válogatott öt vereséggel lett csoportjában az utolsó a belgiumi Eb-n, ami azt jelentette, hogy a mieink a 24., azaz az utolsó helyen végeztek azon a tornán. Ezt most tényleg jó lenne elkerülni. Akkor a lengyel csapat ellen egy szettet sikerült megnyerni, de a szlovénoktól 3-0-ra kikaptunk. A szlovénokkal most Isztambulban az utolsó csoportmeccsen játszunk, ha annak számunkra a továbbjutás szempontjából lesz tétje, az tényleg remek dolog lenne. Mivel azonban a szlovén csapat már egy győzelmet behúzott (ráadásul ők szerda délután a csoport leggyengébb tagjának vélt Lettországgal mérkőznek meg), egyáltalán nem lesz könnyű dolgunk.

A szerdai pihenőnap arra mindenképpen jó lesz a magyaroknak, hogy (fejben) rendezzék a sorokat. Aztán nincs más hátra, mint megpróbálni a most szinte csodával határosnak tűnő feladat megoldását: legyőzni a letteket és a szlovénokat, ezzel pedig bejutni a legjobb 16 közé.

 

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