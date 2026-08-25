Ismét játszmagyőzelem nélkül kapott ki a magyar válogatott a röplabda Eb-n

A 0/3-as győzelem/vereség mutatóval álló együttes a szerdai szünnap után a lettekkel, majd pénteken a szlovénokkal találkozik a török, cseh, azeri és svéd közös rendezésű, jövő vasárnapig tartó kontinenstornán, amelyen a hatcsapatos csoportokból a legjobb négy jut nyolcaddöntőbe. Ehhez a magyaroknak a maradék két meccsüket biztosan meg kellene nyerniük.

Nem a mi napunk volt

– így értékelte a németek elleni vereséget a magyar szövetség közösségi oldala.

Női röplabda Európa-bajnokság, A csoport:

Németország-Magyarország 3-0 (17, 21, 14)

Magyarország: Petrenkó 1, Kiss L. 8, Kump 4, Németh A. 16, Bozóki-Szedmák 5, Csereklye 5, csere: Kertész (liberó), Németh L., Pampuch, Kiss N., Fekete