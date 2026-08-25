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Ismét játszmagyőzelem nélkül kapott ki a magyar válogatott a röplabda Eb-n

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A magyar női röplabda-válogatott három szettben kikapott a német csapattól az Európa-bajnokság isztambuli csoportjának keddi játéknapján, ezzel távol került a továbbjutástól.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 08. 25. 17:19
Háromszettes vereség a német csapattól a női röplabda Európa-bajnokságon Isztambulban Forrás: Facebook / Hunvolley
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A 0/3-as győzelem/vereség mutatóval álló együttes a szerdai szünnap után a lettekkel, majd pénteken a szlovénokkal találkozik a török, cseh, azeri és svéd közös rendezésű, jövő vasárnapig tartó kontinenstornán, amelyen a hatcsapatos csoportokból a legjobb négy jut nyolcaddöntőbe. Ehhez a magyaroknak a maradék két meccsüket biztosan meg kellene nyerniük.

Nem a mi napunk volt

– így értékelte a németek elleni vereséget a magyar szövetség közösségi oldala.

Női röplabda Európa-bajnokság, A csoport:

Németország-Magyarország 3-0 (17, 21, 14)

Magyarország: Petrenkó 1, Kiss L. 8, Kump 4, Németh A. 16, Bozóki-Szedmák 5, Csereklye 5, csere: Kertész (liberó), Németh L., Pampuch, Kiss N., Fekete

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