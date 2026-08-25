Tadej PogacarVuelta EspanaValter Attila

Pogacar negyedórát vert Valter Attilára, ötven kilométeres szólóval nyert

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A szlovén Tadej Pogacar 50 kilométeres szökés után jelentős fölénnyel nyerte a Vuelta a Espana országúti kerékpáros körverseny negyedik szakaszát, ezzel növelte előnyét összetettben. Valter Attila a 45. helyen ért célba.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 08. 25. 20:08
A szlovén klasszis, Tadej Pogacar jelentős fölénnyel nyerte a Vuelta a Espana negyedik szakaszát Fotó: ED JONES Forrás: AFP
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Azzal, hogy mögötte honfitársa, a négyszeres győztes Primoz Roglic előtt közel három és fél perccel vezet összetettben, jelentős lépést tett afelé, hogy akár végig megőrizhesse a nyitóetapon megszerzett piros trikót. Az összetett mellett a pontversenyben is növelte előnyét, és átvette a vezetést a hegyi pontversenyben is. A második helyért hatan sprinteltek és végül a belga Jarno Widar szerezte meg Gall előtt.

Valter - aki segítőként teker a Bahrain Victoriousban - bő negyedóra lemaradással a 45. helyen ért célba, és összetettben a 46. pozíciót foglalja el.

Eredmények:

4. szakasz, Andorra la Vella-Andorra la Vella, 104,8 km:

1. Tadej Pogacar (szlovén, UAE Emirates-XRG) 2:40:35 óra

2. Jarno Widar (belga, Lotto-Intermarché) 2:39 perc hátrány

3. Felix Gall (osztrák, Decathlon CMA CGM) azonos idővel

...45. Valter Attila (Bahrain Victorious) 15:42 perc hátrány

Az összetett élcsoportja:

1. Pogacar 7:38:59 óra

2. Primoz Roglic (szlovén, Red Bull–BORA–hansgrohe) 3:21 perc hátrány

3. Enric Mas (spanyol, Movistar) 3:32 p h.

...46. Valter 19:10 p h.

Szerdán a Falset és Roquetes közötti 173,4 kilométer megtétele vár a kerékpárosokra. A Vuelta szeptember 13-án zárul Granadában.

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Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

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Na, es ezek csináltak „forradalmat” április 12-én.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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